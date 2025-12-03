Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος φτάνει έξω από το Grand Hotel και μαθαίνει ότι η Αλίκη έχει εξαφανιστεί

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που αναμένεται να προβληθεί απόψε Τετάρτη (03.12.2025) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα… μόνο που λίγο αργότερα θα τον δει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και θα τον σημαδέψει με το όπλο του… Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 44: Ο Ρήγας έχει διαβάσει το γράμμα του Άρη και προσπαθεί εξαγριωμένος να καταλάβει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Έτοιμος για όλα, δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία. Ο Χατζημήτρος κατηγορεί τον Χαραλάμπη στους συμπατριώτες του και προσπαθεί να τους στρέψει εναντίον του. Χάλια ψυχολογικά, ο Χαραλάμπης, ζητάει τη νομική βοήθεια της Φρίντας…

Η Κυβέλη, ψάχνοντας τον Διονύση, βρίσκεται μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ανακαλύπτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν του Ρήγα. Ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα… μόνο που λίγο αργότερα θα τον δει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και θα τον σημαδέψει με το όπλο του… Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ