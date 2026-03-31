Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος παραιτείται από το Grand Hotel

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Tρίτη (31.03.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Απελπισμένος ο Πέτρος, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και για ποιο λόγο η Αλίκη του λέει ότι δεν μπορούν να είναι μαζί. Διαλυμένος ψυχολογικά, παραιτείται από το Grand Hotel. Πανικόβλητοι, η Φρίντα με την Ιορδάνη, επιστρέφουν από την Ελευσίνα και πάνε να ενημερώσουν τον Χρόνη για όλα όσα έχουν ανακαλύψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Απελπισμένος ο Πέτρος, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και για ποιο λόγο η Αλίκη του λέει ότι δεν μπορούν να είναι μαζί. Διαλυμένος ψυχολογικά, παραιτείται από το Grand Hotel. Πανικόβλητοι, η Φρίντα με την Ιορδάνη, επιστρέφουν από την Ελευσίνα και πάνε να ενημερώσουν τον Χρόνη για όλα όσα έχουν ανακαλύψει. Εκείνος ξεκινάει μαζί με τον Βαγγέλη και τον Χαραλάμπη να πάνε στο σπίτι της Ελευσίνας για να εντοπίσουν τον Ρήγα και την Κυβέλη. Εκεί, όμως, τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη… Ο Νικόλας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Αλίκης και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, ενώ εκείνη τρέχει να δει στο νοσοκομείο τον Αλέξανδρο και να μάθει τι του έχει συμβεί. Ο Ηρακλής επισκέπτεται τον Χαραλάμπη και του αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό που αφορά τον Άρη και το οποίο, αν μαθευτεί, θα έχει καταλυτικές συνέπειες για όλους…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ