Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος θέλει να κλείσει τον Ρήγα στη φυλακή

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που αναμένεται να προβληθεί απόψε Τρίτη (09.12.2025) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Tρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 47: Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί… ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια. Φαίνεται έτοιμη για όλα και είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να υποχωρήσει. Η Μελίνα παρασύρεται και επιβεβαιώνει τους φόβους της Θεώνης, εκδηλώνοντας τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αλλάζει στάση απέναντι της. Ο Πέτρος θέλει να κλείσει τον Ρήγα στη φυλακή.

Έξαλλος ο Χατζημήτρος, ακούει τον Μάρκο να του λέει πως είναι σίγουρος ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στην Μελίνα και τον Χαραλάμπη, γι’ αυτό και ξεκινάει αμέσως να πάει να τη βρει. O Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά. Η Ελπίδα ξεδιπλώνει όλο και πιο πολύ την προβληματική της προσωπικότητα στον Ιορδάνη, ο οποίος την κοιτάζει έντρομος. Ο Χρόνης τα καταλαβαίνει όλα σε σχέση με την Αλίκη και το όπλο του Βαγγέλη, γι’ αυτό και την επισκέπτεται στο ξενοδοχείο. Την ακούει να μιλάει κρυφά με τον Άρη που κρύβεται στο δωμάτιο της και επιβεβαιώνει τις υποψίες του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ