Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Ρήγας απειλεί την Κυβέλη ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στα παιδιά της

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Tετάρτη 04 Μαρτίου 2026 στον ANT1, στις 21:00.

Άναυδη μένει η Κυβέλη όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη. Καταλαβαίνει πως υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ τους, όσον αφορά την ιστορία του Νικόλα. Ο Ρήγας δεν το αφήνει έτσι, όμως, και ζητάει από τον Σαλαμπάση να βρει άμεσα λύση στο πρόβλημα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Τρίτη 03 Μαρτίου 2026

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη και θυμωμένη με τον Άρη, που δεν της είχε αποκαλύψει όσα γνώριζε για τον Αλέξανδρο και την αδελφή της, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε για την αλήθεια όσο πίστευε ότι ο Πέτρος ήταν νεκρός… Ο Χρόνης προσπαθεί να αποδείξει την αλήθεια για την Ελένη και την πλεκτάνη εναντίον του Νικόλα, με τον Κονδύλη να μπαίνει πάντα στη μέση και να τον εμποδίζει. Απελπισμένη η Σοφία ειδοποιεί τον Αλέξανδρο πως ο Ιάσωνας την απειλεί να αποκαλύψει όλα όσα του είχε εκμυστηρευτεί στις συναντήσεις τους. Άναυδη μένει η Κυβέλη όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη. Καταλαβαίνει πως υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ τους, όσον αφορά την ιστορία του Νικόλα. Ο Ρήγας δεν το αφήνει έτσι, όμως, και ζητάει από τον Σαλαμπάση να βρει άμεσα λύση στο πρόβλημα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ