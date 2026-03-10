Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Όλοι είναι σοκαρισμένοι από την επιστροφή του Ρήγα στο ξενοδοχείο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Tρίτη 10 Μαρτίου 2026 στον ANT1, στις 21:00.

Ο Χαραλάμπης και η Θεώνη φτάνουν στο δικαστήριο και σοκάρονται βλέποντας όλους τους ανθρώπους του μαχαλά να στέκονται στο πλευρό του Χατζημήτρου… Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα.

Η Αλίκη περνάει σε μια εικονική απόλυση της Αγγέλας που τους ταράζει όλους. Το δικαστήριο του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ο Χαραλάμπης προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αλήθεια για τη σκευωρία του Χατζημήτρου, αλλά βρίσκεται εκτεθειμένος όταν πρέπει να απολογηθεί για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποσυρθεί από τις εκλογές… Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν ο κόσμος – έξαλλος με τον Χαραλάμπη – επιτίθεται στη Θεώνη κι εκείνη από φόβο και ένταση χάνει τις αισθήσεις της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου… Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι τον Ρήγα να επιστρέφει ελεύθερος στο ξενοδοχείο. Ο Πέτρος, αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά κατά πρόσωπο, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ