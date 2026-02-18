Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Πέτρος και Αλίκη υποκύπτουν ξανά στο πάθος τους

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα προβληθεί απόψε Τετάρτη (18.02.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Η ένταση ανάμεσα στον Πέτρο και τον Άρη κορυφώνεται, όταν ο Πέτρος απαιτεί την αλήθεια για τον θάνατο της Βασιλικής, ενώ ο Άρης επιλέγει για ακόμη μία φορά τη σιωπή, οδηγώντας τα πράγματα στα άκρα.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα για την υπόθεση της Ελένης φέρνει ένα κρίσιμο στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες πως το πτώμα που βρέθηκε δεν της ανήκει, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαίωση του Νικόλα.

Ωστόσο, η εμπλοκή του Κονδύλη κάνει την υπόθεση ακόμη πιο επικίνδυνη. Στο νοσοκομείο ο Ρήγας, συγκλονισμένος από την αποκάλυψη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του, δέχεται μια πρόταση που συνδέει την ελευθερία του με το μέλλον του Grand Hotel.

Η Σοφία πιέζεται από την οικογένειά της και τα συναισθήματά της για τον Ιάσωνα, καθώς μια απόφαση ζωής φαίνεται πλέον αναπόφευκτη.

Ο Πέτρος συνειδητοποιεί τη δύναμη της αγάπης της Αλίκης γι’ αυτόν και «μαλακώνει» απέναντί της. Έρχονται, επιτέλους, πιο κοντά από ποτέ, πιάνουν τον έρωτά τους από εκεί που τον άφησαν και γίνονται ένα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ