Grand Hotel – spoiler: Αλίκη και Άρης κάνουν έρωτα

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1, καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, η Αλίκη και ο Άρης παραδίνονται στο πάθος τους, ενώ ο Ρήγας χαροπαλεύει. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος απατά τη Θεώνη με τη Μελίνα…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, ο έρωτας του Άρη για την Αλίκη δεν μπορεί να σβήσει με τίποτα. Όμως και εκείνη, όσο κι αν φοβάται να το παραδεχτεί, τρέφει ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Όπως θα δούμε προσεχώς, μια βραδιά γεμάτη έρωτα γεφυρώνει τελικά την απόσταση που χώριζε την Αλίκη και τον Άρη και δημιουργεί προσδοκίες για πολύ περισσότερα.

Οι δυο τους περνούν μια νύχτα πάθους και μετά από αυτό δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν. Όμως και οι δυο παραμένουν μπερδεμένοι και αμήχανοι.

Την επόμενη μέρα η Κυβέλη αποφασίζει να παρακολουθήσει τους δύο νέους και έτσι ανακαλύπτει το μυστικό κελί στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος ο Ρήγας. Ο τελευταίος προσπαθεί να πείσει την Κυβέλη να τον ξεκλειδώσει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνη, παρόλο που ανησυχεί για την υγεία του, δεν το αποφασίζει. Του κάνει όμως πρόταση για μια καινούρια συμφωνία, διαφορετική από της Αλίκης, η οποία τον συμφέρει πολύ περισσότερο. Όταν η Κυβέλη φεύγει από εκεί, ο Ρήγας, που παραμένει κλεισμένος στο υπόγειο κελί, παλεύει να κρατηθεί ζωντανός.

Οι ώρες περνούν και η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την Κυβέλη να πιέζει την Αλίκη να τον απελευθερώσει. Ωστόσο η εκείνη παραμένει αδιάλλακτη, αποφασισμένη να τον αναγκάσει να υπογράψει την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του ξενοδοχείου στα χέρια της οικογένειάς της. Η επιλογή μένει στον Ρήγα: αν θα πεθάνει φυλακισμένος ή θα ζήσει χάνοντας το παιχνίδι. Η τακτική της Αλίκης όμως δεν τη φέρνει σε ρήξη μόνο με τη μητέρα της, αλλά και με τον Άρη, ο οποίος θέλει τον Ρήγα ζωντανό, να οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μελίνα, έτοιμη για όλα, προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιό της. Η καταρρακτώδης βροχή που ξεσπάει τους εγκλωβίζει κάτω από την ίδια στέγη, δίνονται σε εκείνη την τέλεια ευκαιρία να τον παγιδέψει. Την ίδια στιγμή, η Θεώνη τον αναζητά παντού, με την αγωνία της να κορυφώνεται. Εκείνη δεν μπορεί να κλείσει μάτι, καθώς ανησυχεί για τον αγαπημένο της. Όμως εκείνος, την ίδια στιγμή, λυγίζει και κάνει έρωτα με τη Μελίνα. Την επομένη κατακλύζεται από τις τύψεις, αφού πρόδωσε τη Θεώνη. Θέλοντας να ξεχάσει, το ρίχνει στο ποτό και τα πράγματα δείχνουν ότι η απιστία του δεν θα μένει για πολύ ακόμα κρυφή.