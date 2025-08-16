Grand Hotel – spoiler: Δύσκολες ώρες για τη Θεώνη, ο Χαραλάμπης στη φυλακή

Τραγικές στιγμές περιμένουν στον 2ο κύκλο της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Grand Hotel», κάποιους από τους ήρωες. Ανάμεσά τους είναι και η Θεώνη, η οποία βλέπει τον κόσμο της να γκρεμίζεται, καθώς ο Χαραλάμπης καταλήγει στη φυλακή.

Στο φινάλε του 1ου πρώτου κύκλου του σίριαλ «Grand Hotel», ο Χαραλάμπης βρέθηκε σε ρόλο εκτελεστή, στην προσπάθειά του να βρει χρήματα για την εγχείρηση της Θεώνης. Μάλιστα, παίρνει χρήματα και τα στέλνει τη Θεώνη για την απαραίτητη αποκατάσταση, έχοντας ως αποστολή να σκοτώσει τον Ρήγα.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, η θεραπεία είναι επιτυχής αλλά το τίμημα που πληρώνει ο Χαραλάμπης είναι μεγαλύτερο από αυτό που περίμενε. Παρά την κακία του Ρήγα, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το σχέδιο και αποτρέπει τη δολοφονία του. Ωστόσο, το όπλο που κρατά εκπυρσοκροτεί όταν ο Αλέξανδρος προσπαθεί να του το πάρει και η σφαίρα βρίσκει τον Ιορδάνη, ο οποίος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Συγχρόνως, ο Χρόνης, που παρακολουθεί τη σκηνή, τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί στη φυλακή. Ο Χαραλάμπης βιώνει μια έντονη ψυχολογική κρίση, καθώς συνειδητοποιεί ότι σχεδόν έχει αφαιρέσει μια ζωή.

«Πώς έγινε αυτό το κακό;» αναρωτιέται, ενώ ο αστυνόμος του λέει να ελπίζει ότι ο Γαζής θα επιβιώσει.

Η εξέλιξη αυτή καταρρακώνει τη Θεώνη, η οποία είναι συντετριμμένη από την κατάσταση που έχει προκύψει. Η Πελαγία, η Δέσποινα και η Σμαρούλα προσπαθούν να την παρηγορήσουν, αλλά τα λόγια τους δεν αρκούν για να ανακουφίσουν τον πόνο της.

«Τι πήγε και έκανε; Για μένα. Για να μπορώ να περπατήσω. Τι να το κάνω τώρα που δεν είναι κοντά μου; Φοβάμαι για τη ζωή του. Μήπως τον εκτελέσουν;», λέει με δάκρυα στα μάτια.

Αν ο Ιορδάνης επιβιώσει, τότε ο Χαραλάμπης θα περάσει κάποιο διάστημα στη φυλακή. Το πόσο θα μείνει εκεί εξαρτάται από από το αν θα υποβάλει μήνυση ή αν το περιστατικό θα θεωρηθεί ατύχημα. Αν, όμως, ο Ιορδάνης χάσει τη ζωή του, τότε ο Χαραλάμπης θα βρεθεί σίγουρα μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σίγουρα, η Κυβέλη δεν θα αφήσει χωρίς τιμωρία τον δολοφόνο του γιου της, ενώ και ο Ρήγας θα κάνει τα πάντα για να μην επιβιώσει ο άνθρωπος που πήγε να τον σκοτώσει.