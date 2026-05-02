Γιάννης Βασιλώττος: «Σίγουρα μου άνοιξε πόρτες η συμμετοχή στις “Άγριες Μέλισσες”»

Τόσο για την αδυναμία που έχει στη μουσική όσο και για την αναγνωρισιμότητα μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Βασιλώττος σε νέα του συνέντευξη.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα. Τα όσα είπε ο Γιάννης Βασιλώττος για τις «Άγριες Μέλισσες» αλλά και τα τραγούδια που γράφει προβλήθηκαν το Σάββατο (02.05.2026).

«Ξεκίνησα να γράφω τα τραγούδια μου γύρω στα 16 – 17 μου, πριν τελειώσω το σχολείο άρχισα να κουτσοπαίζω με μια κιθάρα. Έχω δικά μου τραγούδια γύρω στα 30 με 40, ανέκδοτα, κάποια τα έχω εκδώσει σαν single» δήλωσε αρχικά ο νεαρός ηθοποιός στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.

«Έχω γράψει κάποια από τα τραγούδια μου με σκοπό να τα δώσω σε συγκεκριμένα άτομα. Έχω γράψει ένα ροκ ζεϊμπέκικο το οποίο θέλω να το δώσω στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που για μένα είναι η πρώτη μουσική μου ανάμνηση. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα μαζί του», πρόσθεσε.

«Σίγουρα μου άνοιξε πόρτες η συμμετοχή στις “Άγριες Μέλισσες”. Οι προτάσεις ήταν πολύ περισσότερες μετά τις Άγριες Μέλισσες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε σε περίοδο κορονοϊό οπότε δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές. Αλλά σίγουρα αυτή η δημοτικότητα δίνει επιλογές και καλώς ή κακώς οι παραγωγοί βλέπουν και τα νούμερα μας στα social media», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Βασιλώττος το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.