Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Η καλή τηλεόραση είναι ο πόνος μου γιατί είναι η μοναδική δουλειά που κάνω 35 χρόνια»

Για την βαθιά του πίστη αλλά και για την «καλή τηλεόραση» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Pet Stories, που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026).

«Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, όλη μου την ενέργεια την αντλώ μόνο από τον Θεό. Καμιά φορά δεν εξηγείται αυτό. Η διατροφή μου δεν είναι καλή, ίσως να μην μπορούσα να τα κάνω με τα τόσα κιλά όλα αυτά που κάνω, αλλά σηκώνομαι, κάνω το σταυρό μου και τα κάνω. Δεν γίνεται να το εξηγήσω διαφορετικά, είναι περίεργο» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο αγαπημένος παρουσιαστής.

«Για μένα, βέβαια, δεν είναι περίεργο γιατί είναι απόφαση από εκεί πάνω, ψηλά. Κάποιοι τώρα μπορεί να γελάνε ή να μην το δέχονται αυτό που λέω, να το κοροϊδεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ εναποθέτω όλη τη δύναμη εκεί», είπε.

«Όσο μπορώ, ακόμα λίγο, κάνω όνειρα και σχέδια να κάνουμε καλή τηλεόραση. Εμένα το πρόβλημα μου είναι αυτό. Είναι ο πόνος μου γιατί είναι η μοναδική δουλειά που κάνω 35 χρόνια τώρα. Δεν έκανα καμία άλλη δουλειά, αν και μου έγιναν και άλλες προτάσεις, μέχρι και να γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε.

«Δεν έκανα τίποτα άλλο όμως, έβαλα όλο μου το είναι στην τηλεόραση. Γι’ αυτό την πονάω. Καλή τηλεόραση σημαίνει να μπορεί να την βλέπει όλη η οικογένεια, να μην ντρέπεσαι γι’ αυτό που βλέπεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να υπάρχει μια αίσθηση ανυπομονησίας για ένα προϊόν» συμπλήρωσε, επίσης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.