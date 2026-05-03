Σούπερ Ήρωες – επόμενα επεισόδια: Ο Αντώνης παθαίνει το πρώτο του εργατικό ατύχημα

Οι «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζουν να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και υπόσχονται στιγμές γέλιου. Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 04 Μαΐου έως την Τετάρτη 06 Μαΐου, στις 20:00.

Ο Αντώνης παθαίνει το πρώτο του εργατικό ατύχημα. Κι ενώ εκείνος πανικοβάλλεται και η Ρένα προσπαθεί μάταια να τον καθησυχάσει, ο Βασίλης αρχίζει να συμπεριφέρεται κάπως περίεργα… Ταυτόχρονα, στα ταμεία καταφθάνει ο Λευτέρης, ο έφηβος γιος της Έφης, μετά από μια αποβολή που πήρε και τον φορτώνεται ο Σπύρος.

Σούπερ Ήρωες – Δευτέρα 04 Μαΐου

Επεισόδιο 13ο: Ο Τάσος, ο νέος σεκιουριτάς, έρχεται για πρώτη μέρα στη δουλειά και κατευθείαν δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Έφη. Βέβαια, πολύ γρήγορα τα κορίτσια στο ταμείο ανακαλύπτουν την κακή του πλευρά. Ταυτόχρονα στην αποθήκη, ο Σπύρος, λόγω ζήλειας για τον Τάσο, λουφάρει όλο και πιο πολύ, την ίδια μέρα που τα αφεντικά προειδοποιούν τον Ζαχαρία ότι αν ο Σπύρος συνεχίσει έτσι, θα μετατεθεί… Στο μανάβικο, η Ρένα ανακαλύπτει στο σημειωματάριο του Αντώνη ένα κείμενο που την περιγράφει όχι και με τα καλύτερα λόγια. Τέλος στα τυριά και στα κρέατα, Περικλής και Χαριστέλλα συγκρούονται όταν συνειδητοποιούν… ότι θέλουν να πάρουν την ίδια μέρα άδεια.

Guest: Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Έλλη Κοκκίνου

Σούπερ Ήρωες – Τρίτη 05 Μαΐου

Επεισόδιο 14ο: Μονομαχία στο φαρ ουέστ- ή μάλλον στο μανάβικο, όταν στο μαγαζί επιστρέφει το αντίπαλο δέος της Ρένας… η αρχι-καθαρίστρια Σοφία. Ευτυχώς ο Αντώνης γλιτώνει τα σκάγια, γιατί ο Δημήτρης του αναθέτει να κάνει diversity training… στον Περικλή. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας, που ξέρει πλέον ότι ο Σπύρος είναι ερωτευμένος με την Έφη, φοβάται ότι δεν μπορεί να το κρατήσει μυστικό από τη Σταυρούλα. Ταυτόχρονα, βέβαια, η Σταυρούλα έχει κι αυτή ένα δικό της μυστικό, που εμπιστεύεται στην Έφη. Και κάτι το άγχος για τα μυστικά, κάτι οι παρεξηγήσεις μεταξύ τους… Σταυρούλα και Σπύρος καταλήγουν να καρφωθούν ο ένας στον άλλο.

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού

Σούπερ Ήρωες – Τετάρτη 06 Μαΐου

Επεισόδιο 15ο: Ο Αντώνης παθαίνει το πρώτο του εργατικό ατύχημα. Κι ενώ εκείνος πανικοβάλλεται και η Ρένα προσπαθεί μάταια να τον καθησυχάσει, ο Βασίλης αρχίζει να συμπεριφέρεται κάπως περίεργα… Ταυτόχρονα, στα ταμεία καταφθάνει ο Λευτέρης, ο έφηβος γιος της Έφης, μετά από μια αποβολή που πήρε και τον φορτώνεται ο Σπύρος. Εκμεταλλευόμενη την απουσία του Σπύρου στην αποθήκη, η Σταυρούλα προσπαθεί να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική της ζωή με τον Ζαχαρία με κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Τέλος, ο Δημήτρης κάνει έκπληξη στην Χαριστέλλα, όταν φέρνει για να κάνει promotion στα αλλαντικά το αγόρι της, τον Μάριο. Εκείνη βέβαια υποψιάζεται ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από τις καλές προθέσεις του Δημήτρη…

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Παραγωγή: PEDIO PRODUCTIONS