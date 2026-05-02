Μαρία Αλιφέρη: Το εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο και το μικρό «ατύχημα» στη σκηνή του J2US – Δείτε βίντεο

Ζεϊμπέκικο σηκώθηκε να χορέψει η Μαρία Αλιφέρη το Σάββατο (02.05.2026) κατά τη διάρκεια της live λαμπερής βραδιάς τους Just the 2 of Us (J2US).

Η γνωστή ηθοποιός που βρισκόταν πλάι στους καταξιωμένους καλλιτέχνες που απαρτίζουν μαζί της την κριτική επιτροπή του σόου, δεν άντεξε και θέλησε να χορέψει κατά τη διάρκεια που τραγουδούσε στη σκηνή ο Νίκος Μακρόπουλος. Παρόλο που η Μαρία Αλιφέρη εντυπωσίασε, λίγο έλειψε από το να έχει ένα ατύχημα στο stage.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των διαγωνιζόμενων, στην σκηνή εμφανίστηκε ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος διασκέδασε κοινό και τηλεθεατές με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Κάποια στιγμή την ώρα του live, η Μαρία Αλιφέρη χόρεψε ζεϊμπέκικο στη σκηνή του J2US, ωστόσο ένα σκαλοπάτι την ταλαιπώρησε και σε 2 σημεία (0:40 – 1:30) παραλίγο να βρεθεί στο έδαφος.

Ευτυχώς, η ηθοποιός «το έσωσε» παρά το «άτιμο» σκαλί της σκηνής και δεν είχε κανένα ατύχημα. Αντίθετα μάλιστα, καθήλωσε όσους την παρακολούθησαν να χορεύει «με νταλκά» το ζεϊμπέκικο, στο τραγούδι «Τι κάναμε..».

Το σόου παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στην κριτική επιτροπή βρίσκονταν η Μαρία Αλιφέρη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή.