Το σόι σου – επόμενο επεισόδιο: Οι γυναίκες από το Χαμπέικο παίρνουν μέρος στη θεατρική παράσταση ενός πρώην της Μπέλα

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 7 Μαΐου

Επεισόδιο 44: «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» – Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου αποφασίζει να ανεβάσει την παράσταση ενός νέου, ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα… και παλιού φλερτ της Μπέλας! Η Μπέλα αποφασίζει να προσπαθήσει να αναθερμάνει την παλιά σπίθα, συμμετέχοντας στην παράσταση, μόνο που χρειάζεται μαζί της την Χαρούλα, τη Λυδία και την Όλγα.

Παράλληλα, οι άντρες της οικογένειας θεωρούν πως ένα χόμπι θα κάνει καλό όχι μόνο στις ίδιες, αλλά και στους γάμους τους! Όταν στο… υποψήφιο καστ θα προστεθεί και η Αλίνα, η διανομή των ρόλων, θα γίνει πεδίο διαμάχης για τις γυναίκες της οικογένειας. Μπροστά στο κίνδυνο να μην ξαναμιλήσουν μεταξύ τους, η Μπέλα αναλαμβάνει δράση… και η οικογένεια των Χαμπέων θα δώσει την δική της νότα στο κείμενο!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα