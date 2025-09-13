Grand Hotel – Spoiler: Η Αλίκη ερωτεύεται τον Άρη, μετά τον χαμό του Πέτρου

Ο 2ος κύκλος του «Grand Hotel» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και η πρεμιέρα της δραματικής σειράς εποχής ορίστηκε για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια

Στην Κηφισιά του 1926, η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο «Grand Hotel». Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Το «Grand Hotel» βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του;

Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια…

Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μετρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων. Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

Τα πιο κομβικά γεγονότα του 2ου κύκλου

1) Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει …

2) Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο αλλάζει όλα τα δεδομένα… Το Grand Hotel βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

3) Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Αλλά θα το πληρώσει…

4) Η Αλίκη θα μάθει ότι ο Ρήγας στο παρελθόν είχε κάνει και άλλον γάμο. Αυτή η πληροφορία θα είναι η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί από εκείνον, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Ο Άρης θα γίνει φύλακας-άγγελός της…

5) Ο Ιορδάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα.

6) Ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό…

7) Ο Ρήγας αποφασίζει να πουλήσει το Grand Hotel, γεγονός που θα οδηγήσει την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις.

8) Στο ξενοδοχείο έρχεται νέος μαιτρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άνδρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

9) Ο Νικόλας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα ξεπεράσει τα όριά της για να τον σώσει…

10) Ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο.

11) Ο κρυφός στόχος του Χατζημήτρου θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους και η σύγκρουσή του με τον Χαραλάμπη θα είναι μονόδρομος.

12) Ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά-σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… θα ερωτευτεί και θα κληθεί να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει…

13) Η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος.

14) Ο Αλέξανδρος θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του.

15) Η Φρίντα, φίλη της Αλίκης, έρχεται από το Παρίσι και θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα…

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου