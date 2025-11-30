Grand Hotel – spoiler: Η Αλίκη βασανίζει τον Ρήγα

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1, καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, η Αλίκη θα κρατήσει όμηρο και θα βασανίσει τον Ρήγα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, αρχικά θα δούμε τον Πέτρο να παρακολουθεί κρυφά την είσοδο του ξενοδοχείου προκειμένου να δει την Αλίκη. Την ίδια στιγμή, ο Χρόνης μαθαίνει ότι ο Πέτρος βρίσκεται στην Κηφισιά και θέλει να τον βοηθήσει αλλά και να τον προστατεύσει, καθώς αν μάθουν όλοι πως είναι ζωντανός θα τον βάλουν ξανά στο στόχαστρο. Έτσι, ο αστυνόμος αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια στον Χαραλάμπη.

Ο τελευταίος δεν πιστεύει στα αυτιά του, όταν ο αστυνόμος του λέει πως ο ανιψιός του είναι ζωντανός. Όπως είναι φυσικό ζητάει να μάθει τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ αλλά και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι απαντήσεις δίνονται, ενώ μετά από λίγο εμφανίζεται μπροστά του. Η συνάντηση θείου και ανιψιού είναι γεμάτη συγκίνηση, αλλά και ανησυχία από τον Χαραλάμπη για τις επόμενες κινήσεις του Πέτρου. Όμως εκείνος προσπαθεί να τον καθησυχάσει λέγοντας του ότι θα προσέχει. Ύστερα, ο Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά.

Σύντομα, ο Πέτρος αποφασίζει να αναλάβει δράση και αναζητά με αγωνία τη γυναίκα στη φωτογραφία που βρήκε στην αποθήκη της Φιλίτσας με την ελπίδα ότι αυτή θα του δώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να καταδικαστεί ο Ρήγας. Παράλληλα, δεν σταματά να μιλά για την Αλίκη στην Μαρίνα, η οποία απογοητεύεται που δεν μπορεί να τον προσεγγίσει.

Την ίδια στιγμή, η Αλίκη βάζει κρυφά στο δωμάτιό της τον Άρη, ο οποίος αναρρώνει μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από τον Ρήγα. Όμως, η συμπεριφορά της κινεί τις υποψίες στον αστυνόμο Κομνηνό.

Την επόμενη μέρα, η Αλίκη πια από θέση ισχύος επισκέπτεται τον Ρήγα, ο οποίος κρατείται όμηρος, αποφασισμένη να του επιβάλει τους όρους της. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη τον απειλεί να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια. Εκείνη φαίνεται έτοιμη για όλα και είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να υποχωρήσει.

Οι ώρες περνούν και ο Χρόνης τα καταλαβαίνει όλα σε σχέση με την Αλίκη και το όπλο του Βαγγέλη, γι’ αυτό και την επισκέπτεται στο ξενοδοχείο. Την ακούει να μιλάει κρυφά με τον Άρη που κρύβεται στο δωμάτιο της και επιβεβαιώνει τις υποψίες του. Οι δυο νέοι δεν μπορούν να κρυφτούν από τον αστυνόμο Κομνηνό που νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει.

Παρόλα αυτά, η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί. Την επομένη ο Άρης αισθάνεται καλύτερα και ζητάει από την Αλίκη να τον αφήσει να πάει στο δωμάτιό του, γιατί βασανίζεται να είναι μαζί της χωρίς να την αγγίζει…