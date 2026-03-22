Grand Hotel – spoiler: Η Αλίκη χωρίζει τον Πέτρο και φεύγει στο εξωτερικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η σχέση του Πέτρου και της Αλίκης για ακόμα μία φορά δοκιμάζεται και, οι εξελίξεις την αναγκάζουν να πάρει μια καθοριστική απόφαση για τη ζωή της. Όλα αρχίζουν από τη στιγμή που ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Κι ενώ θα περίμενε κάποιος αυτή η είδηση να τη γεμίσει χαρά, η αβεβαιότητα για το αν ο πατέρας του μωρού είναι ο Πέτρος ή ο Άρης την έχει αναστατώσει.

Η Αλίκη αλλάζει συμπεριφορά και κάθε μέρα που περνά απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από τον Πέτρο, γνωρίζοντας πως η σχέση τους θα οδηγηθεί στον χωρισμό. Ο Πέτρος πιστεύει πως αιτία της ψυχρής συμπεριφοράς της είναι ο Άρης και τα αισθήματα που έχει για εκείνον. Θολωμένος από αμφιβολίες, δεν ακούει καν την Αλίκη, που προσπαθεί να του πει ότι δεν είναι ο Άρης ο λόγος που δεν μπορούν να είναι μαζί. Πληγωμένος και οργισμένος, μάλιστα, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση τους, αφήνοντάς τη συντετριμμένη.

Τις επόμενες μέρες, ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται κοντά αλλά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Οι δυο τους συναντιούνται στον γάμο της Σουμέλας και του Βλαδίμηρου.

Το ευχάριστο κλίμα και οι ευχές που δέχεται ο Πέτρος ως κουμπάρος δυσκολεύουν και τους δύο ακόμα περισσότερο, αλλά η Αλίκη δεν θέλει να του αποκαλύψει το μυστικό της. Την ίδια στιγμή, ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει τον θυμό και την άδικη αντιμετώπιση του πατέρα του. Η Αλίκη προσπαθεί να τον υπερασπιστεί και του συμπαραστέκεται.

Ωστόσο, η συμπεριφορά της δημιουργεί ακόμα μία παρεξήγηση με τον Πέτρο. Απελπισμένος ο τελευταίος, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και για ποιον λόγο η Αλίκη τού λέει ότι δεν μπορούν να είναι μαζί. Διαλυμένος ψυχολογικά, παραιτείται από το «Grand Hotel».

Ο Νικόλας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Αλίκης και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, αλλά υπόσχεται να μην αποκαλύψει τίποτα στο Πέτρο. Η Αλίκη, παγιδευμένη σε ένα επικίνδυνο μυστικό και μην μπορώντας να βρει λύση, παίρνει μια καθοριστική απόφαση: θα φύγει από την Ελλάδα, για να προστατεύσει τον Πέτρο από μια αλήθεια που μπορεί να τους διαλύσει.

Ο Άρης, μπερδεμένος με την απόφασή της, προσπαθεί με κάθε τρόπο να μάθει τι είναι αυτό που την κρατάει μακριά από τον αγαπημένο της, αλλά εκείνη δεν του εκμυστηρεύεται την αλήθεια. Η Φρίντα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γνωρίζοντας περισσότερα απ’ όσα μπορεί να αποκαλύψει, ενώ ο Νικόλας ασφυκτιά κρατώντας το μυστικό από τον καλύτερό του φίλο.