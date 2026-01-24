Grand Hotel – spoiler: Η Κυβέλη και ο Ρήγας ετοιμάζονται να το σκάσουν κρυφά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ο Ρήγας θέλει όσο τίποτα άλλο να ζήσει μαζί με την Κυβέλη μακριά από όλους και από όλα. Για τον λόγο αυτό της ζητάει να φύγουν μαζί. Προτεραιότητά της όμως είναι το ξενοδοχείο να επιστρέψει στα παιδιά της. Έτσι, έρχεται σε συμφωνία μαζί του πως αν παραχωρήσει το μισό μερίδιο του ξενοδοχείου στην Αλίκη θα εξαφανιστούν μαζί.

Πράγματι, ο Ρήγας δέχεται και μαζί με την αγαπημένη του ετοιμάζονται να το σκάσουν για πάντα από το «Grand Hotel». Σχεδιάζουν τα πάντα με λεπτομέρεια με εκείνον να ανυπομονεί να ξεκινήσει τη νέα του ζωή μαζί με την Κυβέλη. Όμως η γυναίκα δεν συμμερίζεται τη χαρά του μιας και η σκέψη της είναι στα παιδιά της και στο ξενοδοχείο. Το γεγονός αυτό πληγώνει τον Ρήγα και δημιουργεί μια επικίνδυνη ένταση ανάμεσα τους λίγο πριν από το τελικό βήμα.

Παράλληλα ο Πέτρος και η Αλίκη έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Αγαπιούνται τόσο πολύ που κάνουν το πρώτο βήμα για να ξανακερδίσουν το έδαφος που χάθηκε μεταξύ τους. Οι δυο τους φιλιούνται και το γεγονός αυτό δίνει τεράστια χαρά στον Πέτρο που ενημερώνει τον Χαραλάμπη ότι ονειρεύεται τη ζωή του μόνο με την Αλίκη, χωρίς κανείς να τους απειλεί. Λίγο μετά ο Πέτρος τη συναντά ξανά και αποφασίζουν να είναι και πάλι μαζί.

Ύστερα, εκείνος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον Άρη. Η είδηση αυτή τον πληγώνει, καθώς παραμένει ερωτευμένος με την Αλίκη. Ο Άρης, μετά από όσα έχουν συμβεί, είναι αποφασισμένος να δώσει στην Αστυνομία τα στοιχεία που έχει βρει για να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή και μετά να φύγει από την Ελλάδα. Όταν ο Χρόνης τα παίρνει, τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση και βιάζεται να φτιάξει τον φάκελο για τον Εισαγγελέα.

Οι μέρες περνούν και η Κυβέλη ετοιμάζει τα πράγματά της για να φύγει με τον Ρήγα. Αμέσως μετά, γράφει ένα αποκαλυπτικό γράμμα για την Αλίκη και φεύγει συγκινημένη από το ξενοδοχείο. Πηγαίνει στο δάσος που έχει ραντεβού με τον Ρήγα και τον περιμένει για να το σκάσουν.

Όμως τα σχέδιά τους ανατρέπονται καθώς, η Αστυνομία συλλαμβάνει τον άντρα για τα εγκλήματα του κατά των προσφύγων. Ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει ότι για λίγα μόνο λεπτά δεν πρόλαβε να το σκάσει, ενώ η αγαπημένη του εξακολουθεί να βρίσκεται μόνη της στο δάσος αγνοώντας τι έχει συμβεί. Η Αλίκη, στο μεταξύ, παραλαμβάνει το γράμμα που της έχει αφήσει η μητέρα της…