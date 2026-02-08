Grand Hotel – spoiler: Κάνουν κόλαση τη ζωή του Ρήγα στη φυλακή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, o Ρήγας αρχίζει να συνειδητοποιεί με τρόμο πως οι πιθανότητες να γλιτώσει το απόσπασμα και να αφεθεί ελεύθερος είναι ελάχιστες. Και σαν να μην έφτανε αυτό η παραμονή του στη φυλακή εξελίσσεται σε καθημερινό εφιάλτη.

Οι κρατούμενοι κάνουν τη ζωή του κόλαση και τον απειλούν συνεχώς με αποτέλεσμα να φοβάται και τη σκιά του. Κάποια στιγμή, μάλιστα, συγκρούεται έντονα με την Κυβέλη πιέζοντάς την με τον τρόπο του να βρει έναν τρόπο να τον βγάλει από τη φυλακή, αλλιώς θα πεθάνει. Εκείνη που νοιάζεται για αυτόν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτούς που τον απειλούν στη φυλακή και ζητάει μια χάρη από την Αλίκη. Σύντομα, όμως, μία είδηση σοκάρει την Κυβέλη. Ο Ρήγας έχει κάνει τη διαθήκη του. Και σαν να μην έφτανε αυτό η ίδια ξαφνιάζεται όταν μαθαίνει σε ποιόν αφήνει το μερίδιο του ξενοδοχείου.

Οι μέρες περνούν και ο Ρήγας προσπαθεί να βρει το κουράγιο να αντέξει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ο συγκρατούμενος του, όμως, φροντίζει να του δείχνει με κάθε ευκαιρία τη δύναμη του και όχι μόνο. Κάποια στιγμή τον ενημερώνουν πως έχει επισκεπτήριο και όταν βλέπει μπροστά του τον Χατζημήτρο ξαφνιάζεται. Εκείνος, δίχως να χάνει χρόνο, του αποκαλύπτει πως είναι αδέλφια.

Η είδηση αυτή σκάει σαν βόμβα με τον Ρήγα να ζητάει εξηγήσεις και τον Χατζημήτρο να του απαντά σε όλα του τα ερωτήματα. Κι ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όσα του είπε ο Χατζημήτρος, λίγες ώρες μετά οδηγείται χτυπημένος στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, παραμένει συγκλονισμός από την αποκάλυψη ενώ δέχεται ξαφνικά μια πρόταση που συνδέει την ελευθερία του με το μέλλον του «Grand Hotel».

Από την άλλη, ο Πέτρος δέχεται την πρόταση της Αλίκης να εργαστεί ως μετρ στο ξενοδοχείο. Κι ενώ υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ανάμεσά τους, η περιπέτεια με τη δικαιοσύνη που έχει ο Νικόλας τους φέρνει κοντά.

Οι δυο τους ψάχνουν τρόπο να σώσουν τον νεαρό, καθώς νέα στοιχεία τον καθιστούν ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της Ελένης. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Πέτρος συνειδητοποιεί τη δύναμη της αγάπης της Αλίκης γι’ αυτόν και «μαλακώνει» απέναντί της. Έρχονται, επιτέλους, πιο κοντά από ποτέ, πιάνουν τον έρωτά τους από εκεί που τον άφησαν και γίνονται ένα…