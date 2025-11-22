Grand Hotel – spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1, καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, το μαρτύριο της Αλίκης φαίνεται πως δεν έχει τέλος μιας και ο Ρήγας εξακολουθεί να την κρατάει φυλακισμένη σε ένα κελί. Αν και προσπαθεί με όσες δυνάμεις της έχουν απομείνει να ξεφύγει αλλά μάταια.

Την ίδια στιγμή ο Άρης προλαβαίνει τον Νικόλα πριν κάνει την λάθος κίνηση και μαζί με την Φρίντα ψάχνουν με αγωνία την Αλίκη, ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να πείσει όλους ότι εκείνη έχει φύγει ταξίδι. Παράλληλα ο Πέτρος αψηφώντας τις προειδοποιήσεις όλων, καταφέρνει και το σκάει από τη μητέρα του για να γυρίσει κοντά στην αγαπημένη του.

Όταν η Σμαρούλα αντιλαμβάνεται την απουσία του Πέτρου αγωνιά και φοβάται ότι πήγε να βρει την Αλίκη. Την επόμενη μέρα, η Φρίντα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το γράμμα της Αλίκης και προσπαθεί να πείσει και την Κυβέλη ότι κάτι συμβαίνει. Μαζί συνεργάζονται για να βοηθήσουν την Αλίκη. Όμως ο Ρήγας προσπαθεί να τους παραπλανήσει. Παρ’ όλα αυτά, οι εξηγήσεις του δεν τους πείθουν και καταστρώνουν νέο σχέδιο παρακολούθησης του Ρήγα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η πεποίθηση του τελευταίου ότι η Αλίκη τον απατά επιβεβαιώνεται ξανά, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για εκείνη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή. Διαβάζοντάς το ο Ρήγας οδηγείται στην απόλυτη παράνοια. Είναι βέβαιος πια ότι ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι… Έτοιμος για όλα, δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία.

Εν τω μεταξύ ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα. Μόνο που λίγο αργότερα τον βλέπει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και οπλίζει το όπλο του… Ο Άρης και η Φρίντα πέφτουν στην παγίδα του Ρήγα, ο οποίος πυροβολεί τον Άρη, ο οποίος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος!

Την ίδια στιγμή έξω από το «Grand Hotel» βρίσκεται ο Πέτρος. O τελευταίος είναι προσεκτικός στις κινήσεις του και αναζητά την Αλίκη, ενώ ακούει από τις καμαριέρες πως ο Ρήγας μπορεί να της κάνει κακό και τρελαίνεται. Όμως η Φρίντα και η Αλίκη καταφέρνουν και αντιστρέφουν τους όρους: τώρα είναι ο Ρήγας που φυλακίζεται στην θέση της Αλίκης.

Παράλληλα ο Άρης είναι σοβαρά τραυματισμένος και η Φρίντα και ο Νικόλας δίνουν μάχη με τον χρόνο για να τον σώσουν χωρίς κανείς να καταλάβει και το τι έχει συμβεί ακριβώς με τον Ρήγα. Στη συνέχεια, η τελευταία φανερά καταβεβλημένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο. Περνάει μπροστά από τον Πέτρο, ο οποίος την βλέπει μετά από τόσους μήνες και πάει με λαχτάρα να της μιλήσει…