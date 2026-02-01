Grand Hotel – spoiler: O Πέτρος πιάνει στα πράσα Αλίκη και Άρη να φιλιούνται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, με ένα θέαμα που τον πληγώνει και δεν μπορεί με τίποτα να ξεχάσει θα έρθει αντιμέτωπος ο Πέτρος στα προσεχή επεισόδια της σειράς, αφού βλέπει την Αλίκη και τον Άρη να δίνουν ένα αποχαιρετιστήριο φιλί…

Ο Πέτρος, από τη στιγμή που έσμιξε ξανά με την Αλίκη, είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Σε αντίθεση με τον Άρη, που αυτή η επανασύνδεση τον πλήγωσε βαθιά, μια και είναι ακόμα ερωτευμένος με την ίδια γυναίκα.

Ο Άρης έχει πάρει την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα, αλλά πριν συμβεί αυτό γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα για την Αλίκη. Όταν εκείνη πηγαίνει να τον αποχαιρετήσει, εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί. Όμως εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο δωμάτιο ο Πέτρος και παρεξηγεί αυτό που βλέπει. Η εικόνα αυτή τον σοκάρει, ενώ η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους.

Παρόλο που προσπαθούν να του εξηγήσουν, εκείνος δεν δέχεται κουβέντα ούτε από την αγαπημένη του ούτε από τον κολλητό του και φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει λέξη. Η Αλίκη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και είναι αποφασισμένη να λύσει αυτή την παρεξήγηση. Έτσι, λίγο μετά πηγαίνει να βρει τον Πέτρο.

Τότε, όπως θα παρακολουθήσουμε, προσπαθεί να του εξηγήσει πώς νιώθει και τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο. Θεωρεί πως τον πρόδωσαν και, παρόλο που προσπαθεί να σταθεί όρθιος, μαθαίνει κάτι που τον ρίχνει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Συγκεκριμένα, μαθαίνει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε ανάμεσα στην Αλίκη και στον Άρη και του έκρυψε την αλήθεια. Ο λόγος φυσικά για τον Νικόλα, που γνώριζε τα πάντα και δεν του είπε τίποτα απολύτως.

Όπως είναι φυσικό, ο Πέτρος νιώθει απογοητευμένος από όλους. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η αγαπημένη του και οι καλύτεροί του φίλοι του φέρθηκαν με αυτόν τρόπο και τόσο καιρό τού έλεγαν ψέματα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Κυβέλη, πανικόβλητη μετά τη σύλληψη του Ρήγα, φτάνει στο ξενοδοχείο, ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν διαβάσει το γράμμα που της είχε αφήσει. Όμως, αντί γι’ αυτό, βρίσκεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα…

Οι μέρες περνούν και η Κυβέλη για άλλη μια φορά δρα παρασκηνιακά για να σώσει το ξενοδοχείο. Παίρνει πίσω την ακύρωση του γάμου της κόρης της με τον Ρήγα και το ξέσπασμα της Αλίκης, που διεκδικεί την ελευθερία της, ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Σύντομα η Αλίκη, ως διευθύντρια πια του ξενοδοχείου, ζητάει από τον Πέτρο να δουλέψει ως μετρ.