Grand Hotel – spoiler: Ο Πέτρος πιάνει στα πράσα Κυβέλη και Ρήγα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η Κυβέλη, μετά τις απειλές του Σαλαμπάση, έρχεται σε δύσκολη θέση και επισκέπτεται έξαλλη τον Ρήγα στη φυλακή. Οι δυο τους έχουν έναν άγριο καβγά με τη συνάντηση αυτή να καταλήγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση που δείχνει πως η σχέση τους οδηγείται στα άκρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη αποχωρεί σαστισμένη από τις φυλακές, ενώ ο Ρήγας αφήνει λίγες μέρες να περάσουν και τότε στέλνει στην αγαπημένη του ένα γράμμα. Όταν η Κυβέλη το διαβάζει αναστατώνεται και ξέρει πως αυτή η σχέση είναι ιδιαίτερα δυνατή. Λίγες μέρες μετά, ο Ρήγας πανηγυρίζει ακόμα μια του νίκη μιας και αφήνεται ελεύθερος.

Όμως όλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την επιστροφή του στο ξενοδοχείο. Μάλιστα ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά κατά πρόσωπο. Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη! Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος από την ανακάλυψη της σχέσης της Κυβέλης με τον Ρήγα και δεν ξέρει πώς θα καταφέρει το πει στην Αλίκη.

Από την άλλη πανικός κυριεύει την Κυβέλη, η οποία ζητά από τον Πέτρο να της δώσει χρόνο για να μιλήσει η ίδια στην κόρη της, πριν όλα τιναχτούν στον αέρα. Την ίδια στιγμή η Αλίκη, αγνοεί όσα συμβαίνουν και παραμένει σοκαρισμένη με την επιστροφή του Ρήγα στο ξενοδοχείο. Η κοπέλα φοβάται ότι μπορεί να χάσει ξανά τον έλεγχο του ξενοδοχείου, αλλά και της ζωής της. Έτσι, παίρνει μια τολμηρή απόφαση που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Σοφίας…

Την επομένη ο Ρήγας καλείται να αντιμετωπίσει τον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να τηρήσει τη συμφωνία τους και να του παραχωρήσει το ποσοστό του στο «Grand Hotel». Η Κυβέλη, όμως, έχει άλλα σχέδια, χωρίς να υπολογίζει ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει για τη σχέση της με τον Ρήγα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά εκείνη, πιεσμένη από τον Πέτρο, αποκαλύπτει την αλήθεια για τη σχέση της με τον Ρήγα στην Αλίκη…