Grand Hotel – spoiler: Ο Πέτρος χωρίζει την Αλίκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, απανωτά είναι τα χτυπήματα που δέχεται η Αλίκη, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η μητέρα της έχει δεσμό με τον Ρήγα και η σύγκρουσή τους είναι θα καταστροφική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη δε θέλει να έχει καμία σχέση με τη μητέρα της και αναζητά τη στήριξη του Πέτρου. Όμως εκείνος βυθίζεται στη θλίψη, χάνεται στο ποτό και τσακώνεται άσχημα με τον Άρη, πιστεύονται ότι συνεχίζει να έχει δεσμό με την Αλίκη και πως τον κοροϊδεύουν. Η ίδια προσπαθεί να του εξηγήσει πως δεν συμβαίνει τίποτα ερωτικό με τον Άρη, χωρίς να μπορεί να του αποκαλύψει πως ο λόγος που συναντιούνται είναι για να βρουν αποδείξεις για την απόπειρα εναντίον του.

Λίγο μετά, η Αλίκη παίρνει μια απόφαση για να προστατεύσει τον Πέτρο από τα αντίποινα του Ρήγα και του Χατζημήτρου. Συγκεκριμένα μεταβιβάζει το ποσοστό της στον Άρη.

Την ίδια στιγμή ο Νικόλας φανερώνει στην Ελένη ότι ξέρει τα πάντα για όσα έχει κάνει εναντίον του. Έτσι αποφασίζει να την εκδικηθεί για όλα όσα του έχει κάνει και τη διώχνει για πάντα από το ξενοδοχείο, αφού πρώτα εξασφαλίζει την υπογραφή της για την ακύρωση του γάμου τους. Όμως η Ελένη δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα. Πλησιάζει τον Πέτρο και του λέει ότι η Αλίκη και ο Άρης κάτι του κρύβουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνος, πιστεύει τα λόγια της και διαλυμένος ψυχολογικά, ζητάει από την Αλίκη εξηγήσεις. Η Αλίκη, μη μπορώντας να του πει ακόμη ποιος πραγματικά έδωσε εντολή για τη δολοφονία του, του ζητάει λίγο χρόνο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν συμβαίνει τίποτα με τον Άρη. Όμως ο Πέτρος, θολωμένος από τα γεγονότα, της λέει πως δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι αυτή η σχέση!

Πληγωμένος και ανήμπορος να ξεπεράσει όσα συνέβησαν με τον Άρη, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση του με την Αλίκη. Στο άκουσμα της είδησης η τελευταία καταρρέει, αλλά επιμένει να κρατά κρυφή την αλήθεια για να τον προστατέψει.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη εκβιάζει τον Άρη, απαιτώντας χρήματα για να μη μιλήσει στον Πέτρο. Εκείνος υποκύπτει για να προστατέψει την Αλίκη, όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει…