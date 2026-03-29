Grand Hotel – spoiler: Ο Ρήγας καταζητείται για απόπειρα δολοφονίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η απόφαση της Κυβέλης να το σκάσει μαζί με τον Ρήγα και να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους φαίνεται πως δεν έχει την έκβαση που περίμενε. Μία στιγμή είναι αρκετή για να ανατραπούν όλα και το όνειρό της να γίνει εφιάλτης. Όλα ξεκινούν όταν ο Ρήγας βλέπει μια αντρική φιγούρα να παρακολουθεί το κρησφύγετό τους και πυροβολεί.

Όταν όμως συνειδητοποιεί πως ο αιμόφυρτος άντρας είναι ο Αλέξανδρος παγώνει. Όπως και η Κυβέλη! Στα προσεχή επεισόδια λοιπόν, o Αλέξανδρος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να σκεφτεί με ψυχραιμία ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις του. Λίγο αργότερα εγκαταλείπουν σε ένα μέρος τον Αλέξανδρο, ώστε να μπορούν να τον εντοπίσουν, και στη συνέχεια πηγαίνουν και κρύβονται σε ένα άλλο σπίτι πιστεύοντας πως τα προβλήματα έχουν πια τελειώσει.

Οι ώρες περνούν και πράγματι εντοπίζουν τον Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όταν ανακτά για λίγο τις αισθήσεις του και με όση δύναμη του έχει απομείνει αποκαλύπτει σε όλους ότι ο Ρήγας τον πυροβόλησε. Την επόμενη μέρα φτάνει εκεί και ο Χρόνης, ο οποίος του παίρνει κατάθεση.

Ο Αλέξανδρος του εξηγεί όσα συνέβησαν, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκαλύπτει και πολλά κρυμμένα μυστικά που ανατρέπουν τα πάντα. Μετά από αυτή την κατάθεση ο αστυνόμος βγάζει αμέσως ένταλμα σύλληψης για τον Ρήγα. Επίσης, η έρευνα γύρω από τον Αλέξανδρο και τη Σοφία παίρνει νέα τροπή, καθώς ο Χρόνης προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της υπόθεσης και πλησιάζει στην αλήθεια για τον Χατζημήτρο.

Παράλληλα η Κυβέλη προσπαθεί να πείσει τον Ρήγα να δώσουν τη νέα τους διεύθυνση στη Σοφία, αλλά εκείνος δεν αλλάζει γνώμη. Εκείνη, αν και προσπαθεί να το κρύψει, η σκέψη πως ο Αλέξανδρος μπορεί να πεθάνει και η Σοφία να μείνει στη φυλακή τη στοιχειώνει. Για πρώτη φορά αναρωτιέται αν το τίμημα της φυγής τους είναι πιο βαρύ απ’ όσο μπορεί να αντέξει, ενώ σύντομα βλέπει το όνειρο της νέας ζωής με τον Ρήγα να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Συγκεκριμένα, διαβάζει με φρίκη στην εφημερίδα ότι ο αγαπημένος της καταζητείται πια από την Αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αλέξανδρου… Εκείνη σοκάρεται και συνειδητοποιεί με τρόμο πως δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ποτέ ήρεμοι μαζί.