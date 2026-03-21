Τόσο στη μεγάλη νίκη παίκτη του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» πριν από λίγες μέρες όσο και στην απουσία ψυχαγωγίας από την τηλεόραση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 το Σάββατο (21.03.2026). Παράλληλα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση.

«Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή αυτή για μένα. Ο άνθρωπος αυτός θα έρθει και στο The 2night Show, ίσως μου κάνει μια προσωπική χάρη και ίσως για τελευταία φορά να τον δούμε να μιλάει. Θέλει την ησυχία του, την ηρεμία του, να αποσυρθεί σ’ αυτό το υπέροχο μικρό σπιτάκι των 43τμ.», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο έμπειρος παρουσιαστής.

«Περιμένω να πάω στον Πολύγυρο Χαλκιδικής για να πάω να πιούμε τσίπουρα. Είναι κάτι που το θέλω πολύ, γιατί γνώρισα και τη γυναίκα του. Άλλη μια απίθανη περίπτωση. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και δεν θα πω γιατί, αν έλεγα περισσότερα από αυτά που έχω μάθει, όλη η Ελλάδα θα έκλαιγε πραγματικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στη ζωή μου σαν δώρο. Όταν είδα ότι γνώριζε την τελευταία ερώτηση, των 300.00 ευρώ, τρελάθηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Από τη μια έλεγα. σαν παρουσιαστής, “παίξε” για να γίνει χαμός αλλά έμπαινε και ο παράγοντας άνθρωπος που έλεγα “μακάρι να μην παίξει γιατί, αν απαντήσει λάθος, θα χάσει και τα τις 90.000”. Δηλαδή πάλευε ο παρουσιαστής με την ανθρώπινη μου πλευρά», είπε ακόμα.

«Χάρηκα που ασχολήθηκαν όλοι μ’ αυτό το θέμα γιατί κάνω πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το πράγμα που λέγεται τηλεόραση, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Επειδή διανύουμε μια περίοδο που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, έρχεται το διαδίκτυο με μια τεράστια φόρα», δήλωσε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Έχουμε λίγο “βαλσαμώσει” στην τηλεόραση, μου λείπει η ψυχαγωγία. Μπορεί να μην μου λείπει; Τι είναι αυτό το πράγμα, συνέχεια; Σίριαλ, σίριαλ, σίριαλ στενάχωρα… Που είναι τα σόου; Που είναι όλα αυτά τα παλιά σόου με τα παιχνίδια, που γελούσαμε; Που είναι τα σόου με τους τραγουδιστές;», αναρωτήθηκε, παράλληλα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.