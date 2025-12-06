Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα: «Ζήτησα συγνώμη γιατί ήταν πολύ άσχημη η φράση που είπα»

Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιάγκας έλυσαν την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μετά τις δηλώσεις που έκαναν ο ένας για τον άλλον, το προηγούμενο διάστημα. Όλα είχαν ξεκινήσει όταν ο δημοσιογράφος αρνήθηκε να πάει καλεσμένος στην πρώτη φετινή εκπομπή του «The 2Night Show». Ακολούθησαν αιχμηρές τοποθετήσεις, δηλώσεις και μονόλογοι που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Τη «φωτιά» που πήγαινε να ανάψει έσβησαν στελέχη του ΑΝΤ1. Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιάγκας βγήκαν για φαγητό, έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις και το θέμα θεωρείται λήξαν. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ο παρουσιαστής του «The 2Night Show» αποκάλυψε πως ζήτησε συγγνώμη για μια φράση που είχε πει.

«Συναντηθήκαμε με τον Γιώργο, πήγαμε να βγούμε έτσι να φάμε όλοι μαζί. Ο Νίκος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Λεβέντης και ήρθαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έτσι από το κανάλι. Βγήκαμε, τα είπαμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Δεν υπάρχει κάτι επί προσωπικού. Οπότε, έτσι όπως είπαμε, πάμε για ένα φαγητό… Και πήγαμε, δεν πήγαμε; Και βγήκαμε, τα είπαμε, μια χαρά. Όλα καλά».

«Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του «The 2Night Show» και εννοείται ότι είναι πάντα σε μια κατάσταση να έρθει καλεσμένος. Το ζήτημα είναι ότι και εγώ και αυτός, για να βρεθούμε καλεσμένοι στις αντίστοιχες εκπομπές, πρέπει να είμαστε σε καλή φάση και ψυχολογική για να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί στις δικές μας εκπομπές πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε 45 ή 50 λεπτά όπως έχουν οι καλεσμένοι.

Πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα είναι έτοιμος. Έτσι κι αλλιώς, στα 10 χρόνια θα ήταν απίθανο να είναι ο πρώτος καλεσμένος… Θα έπρεπε να ανοίξει και τη χρονιά φέτος. Ζήτησα συγνώμη γιατί ήταν πολύ άσχημη φράση που είπα, το «σιχαίνομαι». Δεν σιχαίνομαι. Προς Θεού, δεν μου δημιουργούν σιχάματα. Αλλά είναι μη κατανοητό για μένα. Η ιστορία να βλέπω μια δολοφονία και πάλι ξαναλέω infotainment έχει παράλληλες εξηγήσεις. Επειδή ξαναλέω, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι δημοσιογράφος να τα αγγίξω όλα αυτά, οπότε δεν τ’ αγγίζω και καθόλου.

Όμως, μ’ αρέσουν οι εκπομπές που όταν κάνουν αυτό το ύφος, που είναι πιο σοβαρά τα θέματα που ασχολούνται. Όταν μπω στη διαδικασία να δω μια εκπομπή, γιατί θέλω να κάτσω να παρακολουθήσω όλη αυτή τη θεματολογία, θέλω να κάτσω εκεί να την παρακολουθήσω. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι δική μου άποψη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τόσο πολύ σημαντική η δική μου άποψη» συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Από τη στιγμή που αποχώρησε η Ελένη Μενεγάκη από τη τηλεόραση, καλώς ή κακώς από τις παλιές καραβάνες, ο Γρηγόρης και εγώ έχουμε μείνει» είχε πει προ ημερών ο Γιώργος Λιάγκας.