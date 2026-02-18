Γρηγόρης Αρναούτογλου: Σε μια εποχή μαυρίλας, τα παιδιά στη Eurovision φάνηκαν τόσο ενωμένα μεταξύ τους

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Μόλις τελειώσαμε το γύρισμα και ήρθαμε στην κοπή της πίτας», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε στη συνέχεια: «Ο Ακύλας να πάει καλά. Καλή επιτυχία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision που πέρα τη στεναχώρια του ο καθένας που θα ήθελε να πάει, φάνηκαν τα παιδιά τόσο ενωμένα, σε μια εποχή που επικρατεί πολύ μαυρίλα.

Αυτά τα παιδιά είπαν “πάμε να στηρίξουμε”. Ωραίο συναίσθημα, να είναι καλά».