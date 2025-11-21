Γρήγορης Πετράκος: Κόντρα με την Δάφνη Καραβοκύρη – «Μετακόμισε σε άλλη χώρα» του είπε η παρουσιάστρια

Γρηγόρης Πετράκος και Δάφνη Καραβοκύρη ήρθαν σε σύγκρουση κατά τη διάρκεια της εκπομπή «Real View» που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20-11-2025). Αιτία οι απόψεις του τραγουδιστή τόσο για τον κορονοϊό όσο και για τον προσωπικό αριθμό.

Η Δάφνη Καραβοκύρη του είπε κάποια στιγμή πως ίσως θα ήταν καλύτερα να μετακομίσει σε άλλη χώρα, αφού οι σκέψεις που περνούν από το μυαλό του, είναι βέβαιο πως δεν του επιτρέπουν να περνάει καλά στην Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Πετράκος απάντησε πως είναι μια χαρά, αλλά όπως είπε, δεν έχει διάθεση να στρουθοκαμηλίζει για να αισθάνεται καλύτερα.

Στην αρχή της συζήτησης, ο Γρηγόρης Πετράκος δήλωσε: «Ήμουν βέβαιος εξαρχής ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει κι όχι αυτό που παρουσιάζεται. Ότι όλο αυτό δεν έγινε λόγω COVID, πίστευα ότι είναι ένας ακόμη». Από εκεί το κλίμα άλλαξε γρήγορα, αφού ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι όλο αυτό ήταν φτιαχτό», κάνοντας λόγο για «προμελετημένη κατάσταση» που «είχε γραφτεί 15 χρόνια πριν».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής υποστήριξε πως οι θάνατοι δεν οφείλονταν κυρίως στον ιό: «Οι άνθρωποι δεν πέθαιναν από τον COVID αλλά από τα νοσοκομεία… Οι άνθρωποι πέθαιναν 90% από νοσοκομείο, είτε από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, είτε από λάθος πρωτόκολλο». Στη συνέχεια μάλιστα μίλησε για «μια παγκόσμια τρομακτική απάτη κατά της ανθρωπότητας» με τελικό στόχο «την πλήρη εξουσία και τον ολοκληρωτισμό».

Το κλίμα στο πάνελ ηλεκτρίστηκε ακόμη περισσότερο όταν μπήκε στη συζήτηση ο προσωπικός αριθμός. Ο Γρηγόρης Πετράκος έκανε λόγο για «έλεγχο μέσω αποκλεισμού», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν με ενδιαφέρει η παρακολούθηση, αλλά ο αποκλεισμός. Όταν σε έναν αριθμό και στην ταυτότητά σου θα είναι όλα σου τα στοιχεία, δεν θα είναι αποκλεισμός μόνο για υγειονομικούς λόγους».

Κάπου εκεί η Δάφνη Καραβοκύρη του είπε: «Μου φαίνονται ακραία αυτά! Στενοχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι έχεις δημιουργήσει στον εαυτό σου ένα ναρκοπέδιο και πρέπει να αποφεύγεις τις νάρκες, γιατί θα γίνει έκρηξη!» και συμπλήρωσε: «Μετακόμισε και πήγαινε σε μια άλλη χώρα! Δεν γίνεται να είσαι μια χαρά όπως τα παρουσιάζεις».

Ο τραγουδιστής απάντησε άμεσα: «Δεν θέλω να μετακομίσω, είμαι μια χαρά. Άρα αν στρουθοκαμηλίσω θα είμαι καλύτερα;».