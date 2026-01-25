H Ελένη Τσολάκη για το τέλος της εκπομπής της: «Όλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή»

Για την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 κλήθηκε να απαντήσει η Ελένη Τσολάκη, η οποία υπογράμμισε ότι θα μιλήσει την κατάλληλη στιγμή.

Η κάμερα της εκπομπής «Εδώ TV» και ο δημοσιογράφος Γιώργος Βιολέντης συνάντησαν την Ελένη Τσολάκη την ώρα που πήγαινε σε εκδήλωση, την οποία θα παρουσίαζε μαζί με τον Γιάννη Σπαλιάρα, κι οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026). Όπως είπε ευγενικά η παρουσιάστρια θα μιλήσει για όλα στον σωστό χρόνο.

«Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση τώρα να παρουσιάσουμε! Είμαι πολύ χαρούμενη που και ο Γιάννης (σ.σ. Σπαλιάρας) είναι εδώ. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο γνωρίζω από τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα περάσουμε όμορφα και όλα είναι υπέροχα», είπε αρχικά η Ελένη Τσολάκη.

«Όλα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Όλα καλά, όλα καλά», απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόωρο τέλος της εκπομπής της από τον ΑΝΤ1.

«Δείχνει τηλεοπτική εμπειρία ενός ανθρώπου που ξέρει πώς να χειριστεί μία αμήχανη στιγμή. Ευγενέστατη, γλυκύτατη, με το χαμόγελο», σχολίασε μετά την προβολή του βίντεο με τις δηλώσεις της Ελένης Τσολάκη η Ναταλί Κάκκαβα.