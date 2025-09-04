Η ανακοίνωση της Βarking Well Media για την Εμινέ Γεσίρ

Ένα πρόσωπο γνωστό και δραστήριο στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο, την Εμινέ Γεσίρ, καλωσορίζει με ανακοίνωσή της η εταιρεία Βarking Well Media.

Το στέλεχος από τη θέση της ως Head of Productions της Βarking Well Media αναλαμβάνει τη διεύθυνση των παραγωγών της εταιρείας και όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Εμινέ Γεσίρ, διαθέτοντας πολυετή τηλεοπτική εμπειρία και έχοντας επιδείξει επιτυχημένη πορεία σε μεγάλες και απαιτητικές παραγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, διακρίνεται για την οργάνωση, την αφοσίωση και την επιμονή της στα project που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας.

Με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της ψυχαγωγίας, η ένταξή της στην Βarking Well Media, θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση του δυναμικού του Ομίλου.»