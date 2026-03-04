Media

Η ανακοίνωση του ΟΡΕΝ για τον Θέμη Μάλλη

«Θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος», αναφέρει μεταξύ άλλων ο σταθμός
Θέμης Μάλλης
O Θέμης Μάλλης
Γρηγόρης Μελάς

Λίγες μόλις ώρες μετά το «διαζύγιο» με την Ιζαμπέλα Σασλόγλου το ΟΡΕΝ ανακοινώνει ότι τη θέση αναλαμβάνει ο Θέμης Μάλλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του OPEN «ο Θέμης Μάλλης, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού.

Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN.

Η Διοίκηση του OPEN τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο».

