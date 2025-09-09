Η Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφει στο Mega: Η ημερομηνία της πρεμιέρας της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα»

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφουν στο MEGA για δεύτερη σεζόν. Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:40, οι τηλεθεατές έχουν ξανά ραντεβού με την ψύχραιμη και έγκυρη ενημέρωση.

Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA, με οικοδέσποινα την Αναστασία Γιάμαλη συνεχίζει και φέτος να καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, «φωτίζοντας» τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι «Εξελίξεις τώρα» συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η «καρδιά» των γεγονότων.

Οι «Εξελίξεις τώρα» επιστρέφουν πιο αιχμηρές, πιο επίκαιρες, πιο αναγκαίες από ποτέ, στο MEGA, όπου η ενημέρωση συναντά την ευθύνη και την αξιοπιστία.

Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:40, στο MEGA. Επειδή οι εξελίξεις δεν περιμένουν.

Αρχισυντάκτης: Κυριάκος Δημάγγελος

Βοηθός αρχισυντάκτη: Ναταλία Διονυσιώτη

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Βλαχογιάννης, Γεωργία Κακή, Χριστίνα Ιορδανίδου, Αντώνης Ραυτόπουλος, Αναστασία Σταματοπούλου, Ιάσονας Σχινάς- Παπαδόπουλος, Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα