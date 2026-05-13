Survivor: Παραμένει σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό – Πιθανή η μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ

Σε σοκ βρίσκονται ακόμα οι παίκτες και η παραγωγή του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου από προπέλα τουριστικού σκάφους, με τον 22χρονο να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση από τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε ο παίκτης του Survivor ενώ έκανε ψαροντούφεκο τη Δευτέρα 11.05.2026, στον Άγιο Δομίνικο και η αποκατάσταση του από τον σοβαρό τραυματισμό φαίνεται να είναι δύσκολη. Εξετάζεται μάλιστα να τον στείλουν σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ για να μπορέσει να επανέλθει γρηγορότερα.

Τις συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσίευσε η εταιρεία παραγωγής του Survivor, Acun Media.Αυτή ενημερώνει ότι ο 22χρονος παίκτης, έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.

Ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινκή του κατάσταση.

Οι γονείς του άτυχου 22χρονου δήλωσαν νωρίτερα στο newsit.gr πως βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πως ετοιμάζονται να φύγουν για τον Άγιο Δομίνικο ώστε να συμπαρασταθούν στο παιδί τους.

Η μητέρα του διευκρίνισε πως η προπέλα του τουριστικού σκάφους χτύπησε τον Σταύρο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, αν και είχε αφήσει σημαδούρα για να κάνει γνωστή την παρουσία του.

«Το παιδί μου το χτύπησε ένα τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στα δικά τους όρια και αυτό δεν έπρεπε. Το παιδί χτύπησε πολύ», είπε συγκλονισμένη.

Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου μάλιστα έγινε μπροστά στα μάτια του Μάνου Μαλλιαρού, παίκτη του Survivor, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό από το σοκ και μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου.

Η ανακοίνωση της Acun Media

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».