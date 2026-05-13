Akylas – Eurovision 2026: Η αποθέωση για το «Ferto» και η σειρά στον τελικό – Πτώση στα στοιχήματα μετά την πρόκριση

Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto», προκρίθηκε στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο Έλληνας καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση μετά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό και αργότερα δήλωσε αισιόδοξος και ενθουσιασμένος από την εμπειρία που έζησε. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Akylas, λίγα λεπτά μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

«Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα! Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει. Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση “τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά» πρόσθεσε στις πρώτες δηλώσεις του.

Βάσει της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε, ο Akylas θα εμφανιστεί στο Α’ μισό του Μεγάλου Τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο Β΄μισό θα εμφανιστούν Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία, ενώ το χαρτί του Producers Choise επέλεξαν Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία και Μολδαβία.

Η αυλαία του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με την προβολή της συγκινητικής ταινίας μικρού μήκους «By Your Side for 70 Years», με πρωταγωνιστή τον Toni, ένα αγόρι από την Αυστρία που μεγάλωσε παρέα με τον θεσμό. Μέσα από τα μάτια του, το κοινό παρακολούθησε ένα νοσταλγικό ταξίδι με θρυλικές συμμετοχές, ανάμεσα στις οποίες της Νάνας Μούσχουρη από το 1963, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το «À force de prier».

Στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες. Σημειώνεται ότι μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως ένα σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής.

Τα στοιχήματα μετά τον Α’ Ημιτελικό

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των bookmakers, η Ελλάδα παρουσίασε πτώση στις πιθανότητες νίκης αμέσως μετά το live της Τρίτης. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 11 Μαΐου η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωνε περίπου 21% πιθανότητες νίκης, ποσοστό που μετά τον ημιτελικό υποχώρησε κοντά στο 15%, διατηρώντας πάντως τη χώρα μέσα στα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Παρά την πτώση, ο Ακύλας εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων πίσω από τη Φινλανδία, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω το προβάδισμά της μετά την πρώτη live εμφάνιση.

Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Tο διαγωνιστικό μέρος ξεκίνησε με τη συμμετοχή της Moλδαβίας. Ο Satoshi ερμήνευσε το κομμάτι «Viva, Moldova».

Έπειτα ήταν η σειρά της Felicia που εκπροσωπεί τη Σουηδία. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι «My System», φορώντας τη μάσκα της στη σκηνή. Η Σουηδία θεωρείται ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού.

Ακολούθησε η Κροατία και το συγκρότημα Lelek ερμήνευσε το κομμάτι «Andromeda».

Αμέσως μετά, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά», ερμηνεύοντας το κομμάτι «Ferto». Μάλιστα, το κοινό αποθέωσε τον Έλληνα τραγουδιστή!

Aκολούθησε η Πορτογαλία με το συγκρότημα Bandidos do Cante ερμήνευσε το κομμάτι «Rosa».

Έπειτα ήταν η σειρά της Γεωργίας. Το συγκρότημα Bzikebi ξεσήκωσε το πλήθος τραγουδώντας «On Replay».

Έπειτα, ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci, που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα του, εντυπωσίασε με το τραγούδι «Per Sempre Sì». Η εμφάνισή του ήταν εκτός διαγωνισμού, καθώς η χώρα του ανήκει στις «Big 5».

Αμέσως μετά, η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius και ο τραγουδιστής Pete Parkkonen που θεωρούνται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη ανέβηκαν στη σκηνή και εντυπωσίασαν το κοινό, ερμηνεύοντας «Liekinheitin» για λογαριασμό της Φινλανδίας.

Έπειτα σειρά είχε το Μαυροβούνιο και η Tamara Živković αναστάτωσε τη σκηνή της Eurovision ερμηνεύοντας «Nova zora».

Αμέσως μετά διαγωνίστηκε η Εσθονία με τo γυναικείο συγκρότημα Vanilla Ninja, που ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας «Too Epic To Be True».

Το Ισραήλ που συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό παρά τα… παρατράγουδα που δημιουργήθηκαν πέρασε στον τελικό και διεκδικεί μία καλή θέση. Ο Noam Bettan ερμηνεύει το τραγούδι «Michelle» και εντυπωσίασε το κοινό.

Η τραγουδίστρια Sarah Engels εκπροσωπεί φέτος τη Γερμανία, με το τραγούδι «Fire». Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και είπε το κομμάτι της, χωρίς όμως να συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος γιατί ανήκει στις «Big 5».

Ακολούθησε το Βέλγιο με τη νεαρή Essyla, η οποία ανέβηκε στο stage του Α’ ημιτελικού, τραγουδώντας το κομμάτι «Dancing on the Ice».

Αμέσως μετά, ο Lion Ceccah, που εκπροσωπεί φέτος τη Λιθουανία στη Eurovision, ενθουσίασε το κοινό, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Sólo quiero más», έχοντας μία ιδιαίτερη σκηνική παρουσία.

Το Σαν Μαρίνο ξεσήκωσε την Ευρώπη. Η Senhit ενθουσίασε με το χορευτικό κομμάτι «Superstar», ενώ στο πλευρό της εμφανίστηκε και ο Boy George. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό.

Aκολούθησε η Πολωνία και η εκρηκτική Alicja, που τραγούδησε το κομμάτι «Pray».

H Σερβία έκλεισε το διαγωνιστικό μέρος φέτος με το συγκρότημα LAVINA και το τραγούδι «Kraj mene».

Μετά τις εμφανίσεις όλων των χωρών ξεκίνησε η ψηφοφορία και το κοινό είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει το τραγούδι που αγάπησε, στέλνοντας το στον μεγάλο τελικό. Όσοι βρίσκονταν στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να ψηφίσουν τoν Akyla, αλλά από το εξωτερικό τον στήριξαν με τον κωδικό 04.

Η πρώτη χώρα που πέρασε στον τελικό είναι η Ελλάδα, ακολούθησε η Φινλανδία. Έπειτα πέρασε το Βέλγιο που δεν ήταν φαβορί. Αμέσως μετά πέρασε και η Σουηδία και στη συνέχεια η Μολδαβία. Στη συνέχεια πέρασαν το Ισραήλ και η Σερβία. Ακολούθησε η Κροατία και η Λιθουανία. Και τελευταία πέρασε η Πολωνία.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.