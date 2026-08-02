Οι σειρές της τηλεόρασης που πήραν «πράσινο φως» και επιστρέφουν με νέα επεισόδια

Μπορεί φέτος να αποχαιρετήσαμε οριστικά αρκετές σειρές, όμως υπάρχουν και εκείνες που κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της τηλεθέασης και να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο πρόγραμμα και της επόμενης χρονιάς. Η νέα σεζόν αναμένεται ανανεωμένη στον τομέα της μυθοπλασίας, ωστόσο ορισμένες αγαπημένες συνήθειες δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTV, όλες οι σειρές που έχουν ήδη πάρει το πολυπόθητο «πράσινο φως» κινούνται στον χώρο της κωμωδίας, αποδεικνύοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να αναζητά το χιούμορ, τις ανάλαφρες ιστορίες και τους γνώριμους ήρωες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια πολυσυζητημένη επιστροφή, που αναμένεται να χαροποιήσει ιδιαίτερα τους φανατικούς τηλεθεατές της. Από τους «Σούπερ ήρωες» και το «Τότε και τώρα» μέχρι το «IQ 160», τα «Φαντάσματα», το «Σόι σου», το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και τη μεγάλη επιστροφή των «Φόνων στο καμπαναριό», το γέλιο παραμένει σταθερή αξία στο πρόγραμμα των καναλιών.

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Ο ΑΝΤ1 έδωσε «πράσινο φως» στους «Σούπερ ήρωες»

Οι «Σούπερ ήρωες» μπορεί να έκαναν την εμφάνισή τους σχετικά αργά μέσα στη φετινή σεζόν, όμως κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Η σειρά μεταφέρει στην οθόνη την καθημερινότητα των εργαζομένων ενός σουπερμάρκετ, φωτίζοντας με χιουμοριστική ματιά τις δυσκολίες, τις σχέσεις και τα απρόοπτα που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, οι συχνές εμφανίσεις γνωστών προσώπων σε ρόλους-έκπληξη έδωσαν επιπλέον χρώμα στην ιστορία. Ο Γιάννης Μπέζος και η τηλεοπτική του παρέα αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι, όχι όμως οριστικά. Το φινάλε έκρυβε μια υπόσχεση επιστροφής και οι «Σούπερ ήρωες» ετοιμάζονται ήδη να επιστρέψουν με νέα επεισόδια και καινούριες κωμικές περιπέτειες τη νέα σεζόν.

Το βασικό καστ της σειράς του ΑΝΤ1

Στον ΣΚΑΪ ο β’ κύκλος του «Τότε και τώρα»

Ξεκίνησε ως επιτυχημένο διαδικτυακό πρότζεκτ και πολύ γρήγορα βρήκε τον δρόμο του προς τη μικρή οθόνη. Το «Τότε και τώρα», με πρωταγωνιστές τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, κατάφερε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, συνδυάζοντας τη νοσταλγία για παλαιότερες εποχές με τη σατιρική ματιά στη σύγχρονη καθημερινότητα. Η ανταπόκριση των τηλεθεατών ήταν τόσο θετική, ώστε η απόφαση για συνέχιση της σειράς ήρθε αρκετά νωρίς, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σεζόν. Έτσι, οι ήρωες του «Τότε και τώρα» θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και τη νέα χρονιά.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη

Τα «Φαντάσματα» και το «IQ 160» επιστρέφουν στο STAR

Το STAR διαθέτει δύο από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες των τελευταίων ετών, οι οποίες επιστρέφουν και τη νέα σεζόν, με νέους κύκλους επεισοδίων. Το «IQ 160» έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές αστυνομικές κωμωδίες. Η Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη, μιας γυναίκας με εξαιρετικά υψηλό δείκτη νοημοσύνης, τρία παιδιά και δύο πρώην συζύγους, καθώς και ο Νίκος Κουρής ως Αργύρης Καλατζής έχουν δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό δίδυμο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Η Πηνελόπη και ο αστυνομικός που έχει κλέψει την καρδιά της θα συνεχίσουν τις περιπέτειές τους και την επόμενη σεζόν, έχοντας πλέον να διαχειριστούν νέες οικογενειακές και επαγγελματικές προκλήσεις. Η σειρά βασίζεται στο επιτυχημένο γαλλικό «HPI / Haut Potentiel Intellectuel», όμως έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στην ελληνική τηλεόραση.

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Την ίδια στιγμή, τα «Φαντάσματα» επιστρέφουν με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Η σειρά μπήκε στην καρδιά των τηλεθεατών από την πρώτη στιγμή και ήδη τα γυρίσματα για τη συνέχεια έχουν ξεκινήσει. Νέα πρόσωπα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε ρόλους-έκπληξη, με τον Νίκο Μουτσινά και τον Αντώνη Καρυστινό να συγκαταλέγονται στα ονόματα που θα δούμε στα νέα επεισόδια. Το σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου υπόσχεται ακόμα περισσότερες ξεκαρδιστικές στιγμές στη βίλα όπου συνυπάρχουν αρμονικά… ζωντανοί και πεθαμένοι.

O Nίκος Κουρής και η Σμαράγδα Καρύδη

To «Σόι σου» και το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ξανά στον ALPHA

Ο ALPHA συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ελληνική μυθοπλασία και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη δυναμική του προγράμματός του όσο και στις επιδόσεις τηλεθέασης. Ανάμεσα στις σειρές που συνεχίζουν και την επόμενη χρονιά βρίσκεται φυσικά το «Σόι σου». Η οικογενειακή κωμωδία επέστρεψε φέτος δυναμικά και απέδειξε ότι η αγάπη του κοινού για τους Χαμπαίους και τους Τριανταφύλληδες παραμένει αναλλοίωτη. Οι οικογενειακές κόντρες, οι παρεξηγήσεις και οι αστείρευτες ιστορίες των δύο οικογενειών συνεχίζουν να χαρίζουν γέλιο και η σειρά εξασφάλισε εύκολα τη συνέχειά της. Το ίδιο ισχύει και για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», μια σειρά που κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στους γρήγορους ρυθμούς, τους ζωντανούς διαλόγους και τη ζεστασιά των ιστοριών της. Το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τους ήρωες του Γιώργου Φειδά και έτσι ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Ηρακλής θα συνεχίσουν το ταξίδι τους και τη νέα τηλεοπτική χρονιά, περνώντας σε μια νέα φάση της ζωής τους.

To καστ της σειράς

Η επιστροφή της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό»

Αν υπάρχει όμως μια είδηση που ξεχωρίζει ανάμεσα στις ανανεώσεις, αυτή αφορά τους «Φόνους στο καμπαναριό». Η σειρά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της σεζόν 2023-2024, ωστόσο η συνέχεια που είχε τότε προαναγγελθεί δεν ήρθε ποτέ, αφήνοντας τους τηλεθεατές με πολλά ερωτήματα. Τώρα οι περιπέτειες των καλογριών επιστρέφουν. Το ιδιαίτερο μίγμα αστυνομικού μυστηρίου και κωμωδίας, οι ανατροπές, οι σχέσεις των ηρωίδων και η σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Αγγελόπουλου αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας και επιστρέφουν για να αποζημιώσουν την αναμονή.

Σκηνή από το τρέιλερ

Στο γνώριμο καστ με τους Ρένια Λουιζίδου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Γιωργή Τσουρή, Βαγγέλη Δαούση, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη και Νικόλα Απέργη προστίθεται η Άνδρη Θεοδότου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει ρόλο που συνδέεται με την αποχώρηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Έτσι, μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές κωμωδίες των τελευταίων ετών επιστρέφει δυναμικά, διεκδικώντας ξανά μια θέση στις προτιμήσεις του κοινού.