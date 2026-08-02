Disney+: Η σειρά θρίλερ «Furious» είναι διαθέσιμη – Ακολουθήστε πράκτορα του FBI να αναζητά διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο

Η νέα πρωτότυπη σειρά θρίλερ του Hulu, «Furious», είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά κάνει πρεμιέρα με τρία επεισόδια, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Δευτέρα.

Η νέα σειρά του Hulu, «Furious», από τη δημιουργό και executive producer, Elizabeth Meriwether, ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Άλις Μπλακ (Emmy Rossum), η οποία αναζητά μια μυστηριώδη και διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς οι δύο γυναίκες ακολουθούν τον δικό τους δρόμο προς την απονομή της δικαιοσύνης και οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος αρχίζουν να θολώνουν. Δείτε τη σειρά στο Disney+.

(Disney/Sarah Shatz)

(Disney/Sarah Shatz)

(Disney/Sarah Shatz)

Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως τη σειρά «The Testaments», τη μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τον τελευταίο κύκλο της σειράς του FX «The Bear», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον νέο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» των 20th Century Studios, «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar, «Ζωούπολη 2» της Disney.