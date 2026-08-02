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Ο Δημήτρης Καμπουράκης και η Ντόνα Δρούτσα στο «Action Σαββατοκύριακο»

Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Δημήτρης Καμπουράκης και Ντόνα Δρούτσα
O Δημήτρης Καμπουράκης και η Ντόνα Δρούτσα
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Η πρεμιέρα της εκπομπής «Action Σαββατοκύριακο» με τον Δημήτρη Καμπουράκη και την Ντόνα Δρούτσα πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 06:00 στο Action 24.

Το ανανεωμένο ενημερωτικό μαγκαζίνο του ACTION 24, με τον Δημήτρη Καμπουράκη και την Ντόνα Δρούτσα, «Action Σαββατοκύριακο», έρχεται για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν να παρουσιάσει από νωρίς το πρωί όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

O Δημήτρης Καμπουράκης, με την δική του ξεχωριστή προσωπική «σφραγίδα» και η Ντόνα Δρούτσα, με την δική της φρέσκια δημοσιογραφική ματιά, μεταφέρουν από τις 06:00 το πρωί -κάθε Σάββατο και Κυριακή- τις ειδήσεις από την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το «Action Σαββατοκύριακο», δεν θα λείψει το χιούμορ, η άποψη αλλά και η ανάλυση των γεγονότων που μας αφορούν όλους.

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