Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef: «Ήταν εμπειρία φανταστική»

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου βρέθηκε στο βρετανικό «MasterChef» και μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για αυτή τη μοναδική εμπειρία που βίωσε.

Η καταξιωμένη σεφ πήρε μέρος στην εβδομάδα του τελικού του αντίστοιχου «MasterChef» που προβάλλεται στη Βρετανία και ανέδειξε με την τοπική κουζίνα της χώρας. Μάλιστα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) μίλησε για την προβολή της Ελλάδας μέσω του ριάλιτι μαγειρικής.

«Ήταν εμπειρία φανταστική, προβολή της Ελλάδας και της ελληνικής κουζίνας απίστευτη. Έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, σεβάστηκαν τα υλικά που μαγειρεύουμε… Γιατί οι συνταγές που φτιάξαμε, δεν ήταν αυτές που γνωρίζουν στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά της για την ευκαιρία να αναδείξει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μας στο βρετανικό κοινό.

Όλοι στο εξωτερικό ξέρουν το τζατζίκι, τον μουσακά, τον γύρο. Εκεί συνήθως έχουν δύο ομάδες που βγάζουν δυο πιάτα. Εγώ τους πρότεινα να στρώσουμε ολόκληρο τραπέζι, γιατί η ελληνική κουζίνα δεν είναι μια. Είναι μικρές τοπικές κουζίνες. Αλλιώς μαγειρεύουμε στην Κρήτη, στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο. Έλαμψε η Ελλάδα, έλαμψε», είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Παράλληλα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου είχε μοιραστεί και μέσω του Instagram κάποιες στιγμές από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βρετανικού «MasterChef».

«MasterChef UK Finals Week στην Ελλάδα. Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας. Το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: Σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά.

Μια εμπειρία που ταξίδεψε την φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.