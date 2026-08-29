Η Αθηναΐς Νέγκα επιστρέφει στο Action 24 με την εκπομπή «Καλύτερα αργά»

Οι νύχτες αποκτούν ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές του Action 24, καθώς από τις 29 Σεπτεμβρίου, η Αθηναΐς Νέγκα επιστρέφει στη σταθερή της ώρα, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με την εκπομπή «Καλύτερα αργά».

Η Αθηναΐς Νέγκα έρχεται στους δέκτες σας μέσα από τη συχνότητα του Αction 24, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, για να φωτίσει το τηλεοπτικό σκηνικό της μεταμεσονύχτιας ζώνης.

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Σταθερά προσηλωμένη στις ουσιαστικές συζητήσεις, η Αθηναΐς υποδέχεται στο στούντιο αγαπημένα και δημοφιλή πρόσωπα από την πολιτική, τον καλλιτεχνικό κόσμο, την κοινωνία και την επιστήμη. Πρόκειται για ξεχωριστές συνεντεύξεις με προσωπικότητες που έχουν πάντα κάτι σημαντικό να καταθέσουν και προτιμούν, χωρίς φίλτρα και βιασύνη, να το πουν… «καλύτερα αργά».

Δίνει, λοιπόν, ραντεβού από τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε Τρίτη με Παρασκευή στις 00:00, αποκλειστικά στο Action 24.