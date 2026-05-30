Η Ελένη Χατζίδου για το τέλος του «Breakfast@Star»: «Στεναχωριέμαι αλλά φεύγω με ψηλά το κεφάλι»

Η Ελένη Χατζίδου επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας της με το STAR και της εκπομπής «Breakfast@Star». Μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δεν έκρυψε τα συναισθήματά της on camera.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» η Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι τη στεναχωρεί αυτή η εξέλιξη με την εκπομπή που παρουσιάζει με τον Ετεοκλή Παύλου εδώ και 4 χρόνια, ωστόσο φεύγει με το κεφάλι ψηλά! Τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (30.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική. Έχουμε έναν μήνα ακόμη. Εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος με τη διάθεσή μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας για κανέναν λόγο. Θέλουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στον αέρα, να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή. Η είδηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι ούτε να πω κάτι διαφορετικό», παραδέχτηκε η Ελένη Χαυζίδου.

«Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση», πρόσθεσε.

«Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι για γενικά όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας. Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται αυτό», δήλωσε ακόμα.

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, φεύγω με πάρα πολύ καλές σχέσεις με το STAR, που το ευγνωμονώ και το ευχαριστώ και τους έχω στην καρδιά μου. Οπότε εγώ σκέφτομαι μόνο τα καλά. Πάντα κρατάω μόνο τα θετικά», τόνισε στο τέλος των δηλώσεών της.