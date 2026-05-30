Κώστας Τσουρός: Το τηλεοπτικό του μέλλον και η κρίσιμη συνάντηση με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο Κώστας Τσουρός αναμένεται να συναντήσει τα στελέχη του ΣΚΑΪ προκειμένου να συζητήσουν αν η συνεργασίας του θα συνεχιστεί ή θα λήξει.

Ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε το Σάββατο (30.05.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου, τα πάντα για το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού, ο οποίος την Παρασκευή αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και η εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ πέρασε στην… ιστορία. Μάλιστα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δεν έχει κάνει συζήτηση με άλλο κανάλι.

Μάλιστα, ο έμπειρος τηλεοπτικός συντάκτης του newsit.gr τόνισε ότι το κανάλι του Φαλήρου στήριξε έμπρακτα την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, κρατώντας την στον αέρα παρά τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

«Ξέρω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει μία συνάντηση με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, όπου η διοίκηση του ΣΚΑΪ περιμένει προτάσεις από τον Κώστα Τσουρό για το τι θέλει να κάνει», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Μελάς.

«Θεωρώ ότι το κανάλι στήριξε τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία με τα νούμερα τηλεθέασης που είχε θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί πολύ πριν. Έκαναν μία συμφωνία. Μπράβο και στον Κώστα Τσουρό που δέχτηκε να σέρνεται αυτή η εκπομπή στον αέρα και δεν είπε “παιδιά, εγώ θα κάθομαι να πληρώνομαι, δεν με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους”.

Μπράβο και σε αυτό. Και φτάσαμε έναν μήνα πριν το επίσημο τέλος σεζόν να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Ο Κώστας χρησιμοποίησε πολύ σωστά την απόφαση, για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στον αέρα», πρόσθεσε.

Όσο για κάποιες φήμες που θέλουν τον Κώστα Τσουρό να συζητάει ώστε να αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Μελάς ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή ο παρουσιαστής δεν έχει κάποια επαφή με άλλο κανάλι, διότι το συμβόλαιό του είναι για ακόμη έναν χρόνο.

«Απ’ ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα, ο Κώστας δεν έχει κάνει καμία επαφή με άλλο κανάλι. Έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον ΣΚΑΪ, οπότε σίγουρα θα μιλήσει με τον ΣΚΑΪ. Τώρα, θα δούμε αν δεν συνεχίσουν τη συνεργασία και σε τι επίπεδο…», ανέφερε χαρακτηριστικά.