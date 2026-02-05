Η Ελένη Ζιώγα για τη σειρά «Οι Αθώοι» που κάνει πρεμιέρα απόψε στο Mega: Κουραστήκαμε πολύ γι’ αυτή τη δουλειά

Η Ελένη Ζιώγα υπογράφει τη νέα υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». H δραματική σειρά εποχής κάνει πρεμιέρα απόψε Πέμπτη (05.02.2026), στις 22:20 και λίγες ώρες πριν αρχίσει η προβολή, η σεναριογράφος αποκάλυψε όσα πρόκειται να δούμε.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα μίλησε το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Μεταξύ άλλων, η Ελένη Ζιώγα σημείωσε ότι μέσω της σειράς «Οι Αθώοι» περιγράφονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα το 1886 και ποια ήταν η θέση της γυναίκας. Παράλληλα, η ιστορία παρουσιάζει μία μεγάλη αγνή αγάπη.

Η ενδιαφέρουσα υπόθεση

Για την υπόθεση του νέου σίριαλ του MEGA, η Ελένη Ζιώγα σημείωσε: «Ήπειρος 1886, σηματοδοτεί το ξεκίνημα της αφήγησης. Είναι μια Αρβανίτισσα, φτωχιά γυναίκα, την οποία βιάζει ένας Τούρκος ληστής και φεύγει από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί τότε η Ήπειρος ήτανε κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και έρχεται στην Ελλάδα, περνάει απέναντι στην Κέρκυρα και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι δύο πολύ καλών ανθρώπων, ευγενικών και πιστών ανθρώπων, ε, οι οποία, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα που κουβαλάει στην κοιλιά της ένα νόθο παιδί και είναι μια βιασμένη γυναίκα, ενώ όλο το υπόλοιπο χωριό έχει μεγάλο πρόβλημα.

Και ξεκινάει από ‘κει η αφήγηση της ιστορίας του Τουρκόγιαννου, που έτσι τον αποκαλούν, ο Γιάννος είναι ο γιος της Αρετής, της χριστιανής Αρβανίτισσας, τον αποκαλούν Τουρκόγιαννο, για να τον μειώσουν. Είναι η εποχή που αρχίζει ο εθνικισμός στις διάφορες χώρες. Σπάει η αυτοκρατορία όπως καταλαβαίνετε και εκεί είναι μπλεγμένα τα πράγματα. Οπότε, είναι θύμα ρατσισμού, κοινωνικού, όμως είναι ένα πολύ ευγενές πλάσμα, που μέσα του κρύβει μια μεγάλη δύναμη και μια έχει μια μεγάλη καρδιά. Ερωτεύεται, λοιπόν, αυτός την κόρη των ανθρώπων που τον φιλοξενούν στο σπίτι τους».

Τα πράγματα περιπλέκονται για τους ήρωες της σειράς καθώς και ένας φίλων των δύο νέων ερωτεύεται την ίδια γυναίκα…

«Παράλληλα την ερωτεύεται και ένας κοινός τους φίλος και εκεί έχουμε ένα πολύ δυναμικό ερωτικό τρίγωνο, όπου ο Θεοτόκης μας το αφηγείται με έναν δικό του τρόπο, τον οποίο προσπαθήσαμε να φέρουμε στην εικόνα και εμείς. Όχι απλώς ως μια ερωτική ιστορία για να την παρακολουθήσουμε στην κλειδαρότρυπα, αλλά ως έναν τρόπο να δούμε μια ανατομία της ψυχής του ανθρώπου», πρόσθεσε η Ελένη Ζιώγα.

Συνεχίζοντας να μιλάει για τον Τουρκόγιαννο η Ελένη Ζιώγα ανέφερε: «Βλέπουμε τον άνθρωπο πώς αντιδρά σε ακραίες συνθήκες. Μέσα από ‘κει κατορθώνει ο Θεοτόκης βέβαια να μας μιλήσει για την αγάπη. Ήταν η εποχή που τον ενδιέφερε πολύ η χριστιανική θεολογία και είχε μπει στο βάθος της, στην αλήθεια της, όχι στο επίπλαστο της, της θρησκοληψίας καθόλου. Την ανέλυε σαν ένα είδος φιλοσοφίας και στην θεολογία της συγχώρεσης.

Το spoiler που δεν έδωσε και ο ρόλος της

Η Ελένη Ζιώγα σημείωσε ότι οι «Αθώοι» βασίζονται σε ένα μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκου, με τίτλο «Ο κατάδικος».

«Είναι βασισμένο στο βιβλίο “Ο κατάδικος” του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και εμείς το λέμε “Αθώοι” γιατί η ματιά του Θεοτόκη είναι αυτή απέναντι σε όλους τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα δούμε ανάγλυφα την εποχή εκείνη. Τι συμβαίνανε στο… στο background ας πούμε. Η γυναίκα δεν είχε φωνή, δεν είχε δικαίωμα ψήφου, ήτανε αιχμάλωτη μέσα στο σπίτι».

Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές της ζήτησαν να δώσει ένα spoiler για το πρώτο επεισόδιο που είναι απόψε στις 22:20, αλλά εκείνη παρέμεινε.. «τάφος», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Δεν θα πάρεις τίποτα από μένα. Είμαι “τάφος”. 16 επεισόδια είναι. Είναι μια μικρή σειρά, κινηματογραφική απόλυτα, σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη και Άγγελου Κουτελιδάκη και θα παίζεται κάθε Πέμπτη, στις 22:20. Κουραστήκαμε πολύ γι’ αυτή τη δουλειά, είμαστε ευγνώμονες που τελείωσε με αυτόν τον τρόπο. Χαιρόμαστε που βγαίνει εδώ», υπογράμμισε η Ελένη Ζιώγα.

Τέλος για τον ρόλο που κρατά στη σειρά ανέφερε: «Εγώ παίζω τη Βινιέτα, η οποία είναι μια χαρακτηριστική γυναίκα μεσογειακή, μάνα σχεδόν με οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, που είναι ο Πέτρος. Είναι πολύ χειριστική, είναι δαίμονας και άγιος μαζί αυτή η γυναίκα. Τα συνδυάζει όλα. Τον αποτρέπω απ’ το να μπει μέσα σε πάθη, αλλά με τη συμπεριφορά μου και το κόλλημα πάνω του, τελικά τον σπρώχνω».