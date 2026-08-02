Οι κόρες της Αρετής: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha με τη Μαριάννα Τουμασάτου

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματά της και οι πρώτες εικόνες μάς δίνουν μια μικρή γεύση απ’ τη σειρά που θα καθηλώσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με ένα δυνατό καστ, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τις οδηγίες του έμπειρου σκηνοθέτη Μιχάλη Κωνσταντάτου, η σειρά που θα προβληθεί στον Alpha ετοιμάζεται να αφηγηθεί μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, μεγάλους έρωτες, οικογενειακά μυστικά και συγκρούσεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή, μια μητέρα που είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε.

Ο Γιάννος Περλέγκας

«Οι κόρες της Αρετής». Η Αρετή θέλει να χαρίσει τα πάντα στις κόρες της. Τί θα τους κοστίσει; Έρχεται στον Alpha το φθινόπωρο.

Ο Ιάσονας Χρόνης

Ο Ιάσονας Χρόνης

Συντελεστές

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στον ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στον ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.