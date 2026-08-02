Vodafone TV: Καλοκαιρινές διακοπές με νέες πρεμιέρες – Δείτε τα «Lanterns» και «Euphoria a look back»

Tο Vodafone TV φέρνει και αυτόν τον Αύγουστο ξεχωριστό περιεχόμενο. Ξεχωρίζουν η πρωτότυπη DC σειρά Lanterns του HBO MAX, η ταινία ντοκιμαντέρ Euphoria a look back, που ολοκληρώνει την ιστορία της pop σειράς-φαινόμενο, η νέα σειρά The Shards του FX, από τον Ράιαν Μέρφι στο Disney+, αλλά και μια νέα «ταξιδιάρικη» κατηγορία.

Στο Vodafone TV έρχεται αυτόν τον μήνα και το Blade Runner, το αφιέρωμα «On the Road».

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Στο videoclub του προσθέτει το «O θάνατος του Ρόμπεν των Δασών».

Lanterns

Καινούργια σειρά διαθέσιμη 17/8

Από το διάστημα στη Γη, δύο διαγαλαξιακοί πράκτορες θα κληθούν να λύσουν ένα μυστήριο που μοιάζει γόρδιος δεσμός. Αυτό είναι το LANTERNS, το πρώτο DC series της ΗΒΟ που βάζει πλώρη να αλώσει τα βραβεία της επόμενης χρονιάς!

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Blad Runner

Διαθέσιμο τώρα

Σχεδόν 50 χρόνια πριν, ο Ρίντλεϊ Σκοτ έφτιαξε το απόλυτο sci-fi romance που στέκει ακόμα και σήμερα ανεξίτηλο με τη μουσική του Vangelis! Το BLADE RUNNER έφτασε στο Vodafone TV και αυτό από μόνο του είναι είδηση.

Euphoria a look back

Διαθέσιμο τώρα

Το καστ και οι συντελεστές της σειράς φαινόμενο του ΗΒΟ που έριξε αυλαία τον Ιούνιο κοιτάζουν πίσω και θυμούνται τι έκανε αυτή την ιστορία ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης μυθοπλασίας, και ρίχνουν την τελική αυλαία!

Δείτε στο Disney+

The Shards

Σειρά διαθέσιμη 6/8

Η νέα δραματική σειρά του FX, «The Shards», από τον executive producer Ryan Murphy, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο best seller μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis και διαδραματίζεται στο εκτυφλωτικό Λος Άντζελες του 1980.

Η σειρά ακολουθεί τον Bret (Igby Rigney), έναν φιλόδοξο έφηβο συγγραφέα και τη λαμπερή παρέα του σε ένα σχολείο της ελίτ, καθώς εξερευνούν το σεξ, τη ζήλια, την εμμονή και τους κινδύνους της ηλικίας τους. Ο προνομιούχος κόσμος τους, γεμάτος πλούτη και καταχρήσεις, κλονίζεται με την άφιξη του Robert Mallory (Homer Gere), ενός μυστηριώδους, γοητευτικού νέου μαθητή. Η άφιξή του συμπίπτει με τη δράση του «The Trawler», ενός κατά συρροή δολοφόνου που στοχοποιεί εφήβους σε ολόκληρη την πόλη.

Αφιέρωμα: On the road

Τα ταξίδια ήταν πάντα μια καλή επιλογή. Γι’ αυτό και το Vodafone TV σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι με ατελείωτα χιλιόμετρα και μοναδικούς προορισμούς. Από ταινίες και σειρές μέχρι animation από τον κατάλογο του ΗΒΟ ΜΑΧ και του Disney+, αυτό το καλοκαίρι θα είναι όσο δροσερό περιμένατε, αυτή η κατηγορία που είναι διαθέσιμη από τις 7/8 σας ταιριάζει γάντι!

Ενδεικτικοί τίτλοι: The White Lotus, Interstellar, Dune, Sex and the City: The Movie & από το Disney+: Gravity Falls, Ταξίδι στο Darjeeling (The Darjeeling Limited), Λούκα (Luca), Little Miss Sunshine, Η Κρυφή Ζωή του Γουόλτερ Μίτι (The Secret Life of Walter Mitty)

Video club

Ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ο Ρομπέν των Δασών έχει πλέον μεγαλώσει, είναι παγιδευμένος ανάμεσα στην φθορά και στην απεγνωσμένη αναζήτηση της λύτρωσης των φαντασμάτων του παρελθόντος. Ο Χιού Τζάκμαν πρωταγωνιστεί στον Θάνατο του Ρομπέν των Δασών, την πλέον δραματική αποδόμηση ενός θρυλικού ήρωα.