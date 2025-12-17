Η Εριέττα Μανούρη συγκλονίζει: «Αυτή η συνεργασία με διέλυσε, αλλά με έκανε και πιο δυνατή»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Εριέττα Μανούρη και εξομολογήθηκε ότι έχει βρεθεί σε κακοποιητική συνεργασία, η οποία της κόστισε πολλά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα της έδωσε και πολλή δύναμη.

Η γνωστή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Γιώργο Πράσινο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Εριέττα Μανούρη ανέφερε ότι έχει βιώσει κακοποιητικές συμπεριφορές στη δουλειά της, ενώ τόνισε ότι δεν έχει κάνει έως τώρα καμία θυσία για να ακολουθήσει το επάγγελμα των ονείρων της.

«Έχω βρεθεί σε περιβάλλοντα αρκετά κακοποιητικά (σ.σ. στη δουλειά), όχι όπως τα φαντάζεται κάποιος, με βία και φωνές, αλλά πιο ύπουλα. Δεν άκουσα κάποιον να με βρίζει, αλλά υπήρξε κακοποιητικός με το γάντι ενώ ήταν χαμογελαστός. Αυτή η συνεργασία με διέλυσε, αλλά με έκανε και πιο δυνατή», ανέφερε σε σχετική ερώτηση η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης εξήγησε και τον λόγο που δεν έφυγε από την εν λόγω δουλειά.

«Δεν έφυγα γιατί είμαι και εγώ αρκετά εγωίστρια, δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη. Είχα κοπιάσει αρκετά με τις πρόβες και είπα “θα τη βγάλω τη χρονιά και θα σταματήσω”, δεν θα συνέχιζα στη δεύτερη χρονιά. Όπως και έγινε. Απλά φρόντισα να ενημερώσω όλους τους συναδέλφους φίλους μου για αυτό τον άνθρωπο, για τη συμπεριφορά του, ώστε να μην την πατήσει κάποιος και δουλέψει μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πληρώσει κάποιο τίμημα, ούτε έχω κάνει θυσίες. Μου έχουν έρθει ομαλά τα πράγματα μέχρι στιγμής», παραδέχτηκε ακόμα η Εριέττα Μανούρη.