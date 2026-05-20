Χρήστος Νικολόπουλος: «Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς»

«Δεν κατάλαβα το τραγούδι του Ακύλα, της Βουλγαρίας ταίριαζε καλύτερα στη Eurovision» είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, για τη Eurovision και τον Ακύλα.

«Αποδέχομαι τον τίτλο του διαχρονικού καλλιτέχνη», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε στη συνέχεια: «Δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω γιατί δεν παρακολουθώ τη Eurovision. Μου κάνει εντυπώση που αυτοί που περιτριγυρίζουν τους καλλιτέχνες τούς κάνουν να νιώθουν ότι θα βγουν πρώτοι και μετά απογοητεύονται».

«Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς. Έβλεπα πώς πανηγύριζαν πριν καν αρχίσει ο διαγωνισμός και σκεφτόμουν πως είναι εις βάρος τους όλο αυτό. Δεν κατάλαβα το τραγούδι του Ακύλα, της Βουλγαρίας ταίριαζε καλύτερα στον διαγωνισμό».