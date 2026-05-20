Ανδρέας Μικρούτσικος: «Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, σχετικά με τη θέση και την επιστροφή του στην τηλεόραση, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno, το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου.

«Έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δεκαετία ο πιο πολυσυζητημένος», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση. Όταν όμως βρέθηκα και βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω, πρέπει να ζήσω. Άρα, λοιπόν, κάνω αυτό.

Ξεκινώντας από αυτή τη δύσκολη θέση που το κάνω βιοποριστικά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου είναι στο ρόλο αυτό που κάνω».

«Βγήκα στη σύνταξη. Δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον “κερατά”. Ειλικρινά, θεωρώ ότι έχω πληρώσει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί δε δικαιολογούσα τίποτα. Βαριόμουν να το κάνω, κι έτσι μου κρατούσαν τα μισά χρήματα. Πολλά χρήματα. Ο λογιστής μου με ρωτούσε αν είμαι βλάκας, γιατί δεν κατέθετα δικαιολογητικά» είχε πει ο Ανδρέας Μικρούτσικος σε παλαιότερη συνέντευξή του.