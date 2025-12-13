Η Eurovision απαντά στο Nemo μετά την απόφασή του να επιστρέψει το τρόπαιο: «Θα παραμείνει ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειάς μας»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο διαγωνισμός της Eurovision μετά την απόφαση της EBU να μην προχωρήσει σε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, αφήνοντας τη χώρα να συμμετάσχει κανονικά στη Βιέννη το 2026. Το Nemo που κέρδισε τον διαγωνισμό το 2024, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, επιστρέφει το τρόπαιό του κι ο Μάρτιν Γκριν του απαντά ότι θα ανήκει πάντα στην «οικογένειά τους».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Nemo, ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision από το 2024, Μάρτιν Γκριν έκανε μία δήλωσε στο BBC και αναφέρθηκε στο γεγονός, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή στενοχώρησε τα μέλη της EBU.

«Μας λυπεί το γεγονός ότι το Nemo επιθυμεί να επιστρέψει το τρόπαιο που κέρδισε επάξια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ριζωμένες απόψεις που εξέφρασε το Nemo και θα παραμείνει πάντα ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας της Eurovision», ανέφερε ο Μάρτιν Γκριν.

Στη δική του δήλωση, το Nemo τόνισε ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να μαλακώσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, έτσι αποφάσισε να στείλει το τρόπαιό του πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη.

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί με αυτό μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία τόσο ως άτομο όσο και ως καλλιτέχνης, σήμερα δεν νιώθω πια ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό και αμέσως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιρλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δε θα συμμετάσχουν στην Eurovision του 2026.

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της Ισλανδίας να αποχωρήσει από την Eurovision.