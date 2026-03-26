Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε ξαφνικά από το «Buongiorno»: «Έχει τύχει κάτι έκτακτο, όλα καλά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Λίγο υποδεχθούν στο «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026) τον καλεσμένο της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανακοίνωσε ότι η Φαίη Σκορδά έπρεπε να αποχωρήσει διότι συνέβη κάτι απρόσμενο.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για τη Φαίη Σκορδά, ωστόσο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δε θέλησε να ανακοίνωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που η παρουσιάστρια αναγκάστηκε να φύγει νωρίτερα από την εκπομπή της.

«Μόλις έκατσα στη θέση μου. Το τραγούδι το έχει ζητήσει ο καλεσμένος μας, ο Μάκης Δελαπόρτας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και υποδέχτηκε τον γνωστό ηθοποιό στην τηλεοπτική τους παρέα.

«Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά.

Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, με παρότρυνση του Ανδρέα Μικρούτσικου, που του επισήμανε να μιλήσει για την παρουσιάστρια.