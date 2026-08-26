Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Και επίσημα στον ΑΝΤ1 θα βρίσκεται η Φαίη Σκορδά τη νέα σεζόν, όπως έγινε και επισήμως γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) μέσα από την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.

Για την ώρα, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται με ποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ και σε ποια ζώνη στον ΑΝΤ1 θα επιστρέψει η Φαίη Σκορδά στο κανάλι του Αμαρουσίου.

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Ακολουθεί η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΝΤ1 για τη Φαίη Σκορδά:

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».Η παρουσιάστρια πρόσφατα βρέθηκε στη Χαλκιδική να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.