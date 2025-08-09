Media

Η γη της ελιάς: Πάθη, εκδίκηση και ενοχές έρχονται στα νέα επεισόδια – Οι πρώτες σκηνές του 5ου κύκλου

Το τρέιλερ της τελευταίας σεζόν δίνει μία... γεύση για όσα θα συμβούν
Ιφιγένεια Τζόλα, Αντρέας Γεωργίου
Η Ιφιγένεια Τζόλα και ο Αντρέας Γεωργίου

Ο 5ος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης δραματικής σειρά του MEGA, «Η γης ελιάς» που λέγεται και «Ο επίλογος» έρχεται τη νέα σεζόν για να κρατήσει συντροφιά ξανά στους τηλεθεατές.

Η αγωνία για την εξέλιξη των ιστοριών στη «Γη της ελιάς» κορυφώνεται, καθώς νέα πρόσωπα μπαίνουν στην ιστορία, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα ζητήματα που απασχολούν τους κεντρικούς ήρωες. 

Μάλιστα το MEGA παρουσίασε και κάποιες φωτογραφίες από το τρέιλερ με τα πρώτα πλάνα που έρχονται και υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό. 

gi elias
Η Άντζελα Γκερέκου
gi elias
Ο Γρηγόρης Βαλτινός

Τα πάθη, η εκδίκηση, οι ενοχές και τα τραγικά γεγονότα «πλέκουν» έναν ασφυκτικό ιστό γύρω από τους ήρωες της Μάνης και στο καθηλωτικό τρέιλερ της 5η σεζόν η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς οι σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν με ορμή και τα μυστικά που θάφτηκαν βαθιά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

gi elias
Η Πέμη Ζούνη
gi elias
Ο Μάριος Αθανασίου
gi elias
Ο Στέφανος Μιχαήλ

Το κοινό, που ακολουθεί πιστά την επιτυχημένη παραγωγή του MEGA, ετοιμάζεται να ζήσει την κορύφωση μιας ιστορίας που αγαπήθηκε όσο λίγες.

gi elias
Ο Κούλλης Νικολάου και ο Μάριος Αθανασίου
gi elias
Ο Γιώργος Παρτσαλάκης και η Στέλλα Φυρογένη

Ο 5ος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο και φέρνει μαζί του ανατροπές που θα καθηλώσουν, ιστορίες που θα συγκινήσουν και εξελίξεις που θα μείνουν αξέχαστες.

